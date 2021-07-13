На Кузбассе приступают к разработке нового угольного разреза

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на технический проект первой очереди разработки Верхнетешского каменноугольного месторождения открытым способом. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

По итогам аукциона Роснедр в 2018 году лицензию на право разведки и добычи угля на Верхнетешском каменноугольном месторождении получила Новосибирская угольная компания «Сибантрацит». Распределенный участок недр площадью 8,51 кв.км расположен в Новокузнецком районе Кемеровской области, отличающемся развитой промышленной и транспортной инфраструктурой. В 14 км от границ участка, вдоль реки Кондома, проходит электрифицированная железная дорога Таштагол - Новокузнецк, примыкающая к Транссибирской магистрали.

Техническим проектом, который изучили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрена первая очередь строительства объектов, необходимых для разработки Верхнетешского месторождения и добычи угля открытым способом в объеме 5 млн тонн в год. На проектируемой промышленной площадке построят карьерные выработки, отвалы вскрышных пород, перегрузочный пункт, мобильную дробильную установку, противопожарный резервуар и насосную станцию, а также модульные здания административно-бытового и хозяйственного назначения.

Внутри контура нового угольного разреза проложат карьерные автомобильные дороги. Подъезд к участку угледобычи обеспечат по внешней подъездной автомобильной дороге, которая будет проложена в рамках отдельного проекта.

В числе опасных геологических и инженерно-геологических условий на территории строительства карьеров отмечается сейсмичность свыше 7 баллов и подтопления. Поэтому в техническом проекте также заложены требования к обеспечению сейсмоустойчивости зданий и сооружений и мероприятия по осушению территории производства работ.

Проектная организация – ООО «Сибгеопроект».

Фото: сила-кузбасса.рф