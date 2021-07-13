В журнале «Электротехнический рынок» вышла статья, посвящённая итогам 2020 года в области экспорта российской электротехники с оценками участников рынка. Приводим выдержки из статьи с интервью коммерческого директора ЗАО «ЗЭТО» Евгении Бойковой.

-Какие товары ваша компания предлагает на внешних рынках? В какие страны идут экспортные поставки вашей продукции?

На внешних рынках мы представляем основную номенклатуру нашей продукции от 10-750 кВ для всех отраслей, имеющих электросетевое хозяйство. Это разъединители, комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (#КРУЭ), элегазовое оборудование, ограничители перенапряжений.

Постоянными потребителями продукции завода являются энергосети Азербайджана, Армении, Болгарии, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана. Важными направлениями для развития нашего экспорта являются страны Балтии, Ближний восток, Юго-Восточная Азия.

-Что можно сказать о вашей экспортной деятельности в цифрах? Насколько велика доля экспорта в общем объеме производства?

Основными покупателями нашей продукции являются российские компании, но завод активно развивает экспортное направление. На текущий момент доля экспорта составляет более 10% от общего объема производства.

-Насколько изменилась динамика экспорта в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией? Произошла ли переориентация на другие рынки, на внутренних потребителей?

Основные наши контракты долгосрочные и не было жестких ограничений для коммерческих поставок, поэтому у нас не возникало проблем с экспортом по уже запланированным поставкам. Но нужно отметить, что в связи с пандемией была ограничена работа целых отраслей, мы вынуждены были сместить график наших встреч с заказчиками на 2021 год, это отрицательно повлияло на динамику развития будущих поставок.

-Что можно сказать о механизмах государственной поддержки экспортеров в 2020 году?

Мы относимся к системообразующим предприятиям с непрерывным циклом производства, поэтому основной мерой поддержки стало внесение ЗАО «ЗЭТО» в перечень организаций, которым было разрешено работать во время карантина.

Мы активно взаимодействуем с Российским экспортным центром (РЭЦ), а также Центром поддержки экспорта по Псковской области. Программы поддержки этих организаций крайне полезны для нас. Например, для участия в зарубежных выставках мы регулярно получаем от государства софинансирование. Нужно отметить полезный формат – международные деловые миссии в онлайн-формате, которые позволяют нам находить новые интересные контакты и потенциальных покупателей