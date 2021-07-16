15 июля 2021 года, Эль-Дабаа, Египет – Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер посетили площадку сооружения АЭС «Эль-Дабаа» (Арабская республика Египет) с рабочим визитом.

В составе делегации их сопровождали первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом» - президент АО «АСЭ» Александр Локшин, директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, председатель Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгед Эль-Вакиль, заместитель министра финансов Египта Ахмед Кучук, председатель Управления по ядерному и радиационному контролю Египта Сами Аталла, председатель совета директоров Египетской электроэнергетической холдинговой компании (EEHC) Габер Десуки, Посол Гамаль Гетани, председатель Управления по атомной энергии Египта (EAEA) Амр Эль-Хадж, а также руководство инженерного управления Вооруженных сил Египта, проектные команды Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» и NPPA.

Амгед Эль-Вакиль, председатель Управления по атомным электростанциям Египта, приветствовал членов делегации с египетской и российской сторон.

«Команды работают как единый организм, ставят большие цели и прилагают все усилия для их достижения. Результатом такой слаженной работы стало, пожалуй, важнейшее событие текущего этапа проектирования: в конце июня мы вместе с Заказчиком передали Регулятору весь пакет документации, необходимой для получения разрешения на сооружение первых двух энергоблоков», - отметил Алексей Лихачёв.

«Мы наблюдаем позитивную динамику в реализации проекта. Безусловно, планомерное приближение к египетской ядерной мечте проходит при полной поддержке политического руководства Египта. Какими бы сложными ни были стоящие перед нами вызовы, египетско-российская команда профессионалов сможет успешно с ними справиться», - заявил Мохаммед Шакер.

Александр Локшин охарактеризовал визит как «продуктивный и насыщенный». По его мнению, в ходе поездки «удалось осуществить сверку часов с египетскими партнерами и наметить дальнейшие шаги к выполнению поставленных задач».

В свою очередь, Амгед аль-Вакиль добавил, что «строительство АЭС станет толчком к дальнейшему экономическому развитию страны, поможет в достижении целей устойчивого развития Египта до 2030 года и даст стимул для повышения промышленного и туристического потенциала Египта в целом и провинции Матрух, в частности».

В ходе визита делегация посетила площадку строительства энергоблоков, где первым лицам доложили о текущем статусе работ, а также осмотрела портовые сооружения, которые планируется использовать для транспортировки тяжелого оборудования для АЭС. Кроме того, почетные гости побывали в городке для проживания российских работников проекта. Там они посетили типовую квартиру, спортивный центр, школу и детский сад. Руководители Росатома оценили готовность социальной инфраструктуры и пообщались с проживающими в городке соотечественниками.