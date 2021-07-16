 
Контракты

В 2022 году в Арзамасе откроют центр культурного развития

В 2022 году в Арзамасе откроют центр культурного развития

16 июля 2021, 17:12
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В 2022 году в городе Арзамасе Нижегородской области появится центр культурного развития, сообщает RosTender.info. Арзамасское муниципальное казенное учреждение «Стройгород» объявило тендер на строительство здания. Центр культурного развития будет возведен к концу 2022 года в границах улицы Молодежной и улицы Матросова. Строительство будет проведено в рамках программы «Развитие культуры и туризма Нижегородской области».

Согласно технологическим решениям, численность одновременно пребывающих людей в здании центра будет составлять 987 человек. Здание центра культурного развития будет состоять из двух частей разной этажности – проектом предусмотрены двухэтажная часть со спортивным залом и трехэтажная со зрительным залом на 500 мест. В центре предусматривается возможность создания вокальных и хореографических кружков, театральной и цирковой студии и клубов по интересам. В центре будут конференц-зал и выставочная студия, а также многофункциональный зал для проведения спортивных мероприятий.

Подать заявки на участие в тендере можно до 6 августа. С победителем тендера заключат контракт на 365 млн рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета городского округа город Арзамас.
 

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Источник: Ростендер

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