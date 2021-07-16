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Николай Шульгинов: "Использование биржевых механизмов помогает повысить ликвидность и прозрачность рынка"

Николай Шульгинов: Использование биржевых механизмов помогает повысить ликвидность и прозрачность рынка

16 июля 2021, 16:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: Министерство энергетики России

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Николай Шульгинов посетил Санкт-Петербургскую Международную Товарно-сырьевую Биржу. Министр ознакомился с механизмами работы Биржи и обсудил с Президентом СПбМТСБ Алексеем Рыбниковым текущие вопросы развития биржевых механизмов.

Николай Шульгинов ознакомился с различными операционными площадками, в частности, Министру была представлена работа электронной платформы Биржи, продемонстрированы торги в Секциях «Нефтепродукты», «Природный газ» и «Срочный рынок».

Стороны обсудили результаты и планы развития биржевой торговли нефтепродуктами и природным газом, а также развитие организованных торгов энергетическим углём и углеродными единицами. Кроме того, Николай Шульгинов обсудил с Алексеем Рыбниковым проекты интеграции инфраструктуры для хранения и транспортировки товаров группы ТЭК с биржевой инфраструктурой.

«Использование биржевых и внебиржевых индикаторов, регулярные рекомендации компаниям ТЭК по повышению поставок на биржу – все эти механизмы Минэнерго России активно продвигает в нефтегазовой отрасли. Использование биржевых механизмов помогает значительно увеличить ликвидность биржевых торгов топливом, а также повысить прозрачность рынка и формирования на нём справедливых цен», – сказал Министр.

Николай Шульгинов добавил, что Минэнерго находится в плотном взаимодействии с другими ФОИВами, самой Биржей в части создания, продвижения и совершенствования биржевых механизмов для реализации продукции нефтяной, газовой, нефтегазохимической и угольной отраслей топливно-энергетического комплекса, а также торговли продукции ТЭК через производные инструменты для дальнейшего развития рыночных механизмов в интересах потребителей и исполнения поставленных Президентом и Правительством задач.

«Эти задачи являются неотъемлемой частью наших программных документов. Минэнерго России выступает за дальнейшее совершенствование биржевых механизмов и технологий. Наша слаженная работа позволит оперативно решать вопросы энергетической безопасности как отдельных потребителей, так и регионов России в целом», – сообщил Николай Шульгинов.

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Источник: Министерство энергетики России

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