Николай Шульгинов посетил Санкт-Петербургскую Международную Товарно-сырьевую Биржу. Министр ознакомился с механизмами работы Биржи и обсудил с Президентом СПбМТСБ Алексеем Рыбниковым текущие вопросы развития биржевых механизмов.

Николай Шульгинов ознакомился с различными операционными площадками, в частности, Министру была представлена работа электронной платформы Биржи, продемонстрированы торги в Секциях «Нефтепродукты», «Природный газ» и «Срочный рынок».

Стороны обсудили результаты и планы развития биржевой торговли нефтепродуктами и природным газом, а также развитие организованных торгов энергетическим углём и углеродными единицами. Кроме того, Николай Шульгинов обсудил с Алексеем Рыбниковым проекты интеграции инфраструктуры для хранения и транспортировки товаров группы ТЭК с биржевой инфраструктурой.

«Использование биржевых и внебиржевых индикаторов, регулярные рекомендации компаниям ТЭК по повышению поставок на биржу – все эти механизмы Минэнерго России активно продвигает в нефтегазовой отрасли. Использование биржевых механизмов помогает значительно увеличить ликвидность биржевых торгов топливом, а также повысить прозрачность рынка и формирования на нём справедливых цен», – сказал Министр.

Николай Шульгинов добавил, что Минэнерго находится в плотном взаимодействии с другими ФОИВами, самой Биржей в части создания, продвижения и совершенствования биржевых механизмов для реализации продукции нефтяной, газовой, нефтегазохимической и угольной отраслей топливно-энергетического комплекса, а также торговли продукции ТЭК через производные инструменты для дальнейшего развития рыночных механизмов в интересах потребителей и исполнения поставленных Президентом и Правительством задач.