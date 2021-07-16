Накопители энергии Росатома представили на Дне электротранспорта в Республике Беларусь

16 июля 2021 г. компания-интегратор атомной отрасли по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию «ТВЭЛ») приняла участие в Дне электротранспорта Республики Беларусь. Мероприятие, организованное Министерством энергетики Республики Беларусь при участии Госкорпорацией «Росатом», состоялось в Минске в Индустриальном парке «Великий Камень».

В рамках экспозиции была представлена новая тяговая литий-ионная батарея RENERA с облегченным корпусом для легковой электромобильной платформы ёмкостью 88 кВт*ч. Кроме того, для демонстрации возможностей электротранспорта были организованы показательные заезды на электрических картах, оборудованных батареями RENERA емкостью 40 ампер-часов (обеспечивают использование карта в режиме гоночных соревнований не менее 20 минут). В отличие от бензиновых аналогов, электрокарты не имеют выхлопа: это решает проблему загазованности воздуха и плохого самочувствия юных спортсменов, что особенно актуально для закрытых картодромов. Переход на электротранспорт в этом виде спорта открывает новые возможности как для прокатного картинга, так и для тренировки профессиональных команд. Для батарей электрокартов применяются те же базовые элементы, что и для электромобилей – аккумуляторы с высокой плотностью энергии – за счет этого такие машины также являются более динамичным и маневренными на гоночном треке.

«Декарбонизация экономики - это ключевой тренд наступившего десятилетия. Снижение углеродного следа становится не просто важным, но зачастую и ключевым фактором, влияющим на принятие законодательных инициатив как в странах ЕС, так и в России. Разработка и производство систем накопления энергии при этом является основополагающей задачей, которая позволит эффективно внедрять электротранспорт и системы генерации на возобновляемых источниках энергии»,- прокомментировал генеральный директор ООО «РЭНЕРА-Энертек» Дмитрий Серебряков, выступая с докладом в ходе круглого стола в рамках мероприятия.

Литий-ионные аккумуляторы являются наиболее современной и востребованной технологией накопления энергии. Благодаря сочетанию доступной цены и высоких технических характеристик такие батареи стали основным компонентом развития экологичного пассажирского транспорта. Они не требуют дорогого обслуживания, могут заряжаться от обычной розетки и поэтому не нуждаются в специальном помещение для зарядки. Также они обладают высокой плотностью энергии и выдают до 90% емкости без снижения мощности, а это ключевая характеристика для электротранспорта.

Спрос на системы хранения энергии растет и в электроэнергетике – накопители на литий-ионных аккумуляторах способствуют трансформации энергетического сектора. Эти технологии эффективны для организации бесперебойного энергоснабжения и рационального использования электроэнергии - поскольку позволяют накопить энергию, когда ее много и отдать при дефиците. Они решают проблему стабильности энергосистемы, регулируют колебания мощности, характерные в том числе для развивающегося сегмента возобновляемой энергетики.

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания занимается литий-ионными аккумуляторными батареями для внутризаводской и логистической электротехники, а также предлагает решения для аварийного и бесперебойного энергоснабжения, сглаживания пиков нагрузки в электросети, накопители энергии для гибридных систем.

Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. На счету интегратора десятки реализованных проектов, в разработке находятся решения единичной мощностью до 1 МВТ. https://renera.ru/

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. В этом году компания отмечает свой юбилей – 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru