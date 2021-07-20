 
Цифровая революция

Системный оператор внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости на двух системообразующих контролируемых сечениях центральной части ЕЭС России

Системный оператор внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости на двух системообразующих контролируемых сечениях центральной части ЕЭС России

20 июля 2021, 16:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: СО ЕЭС, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Системный оператор приступил к расчету максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) с использованием цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в двух контролируемых сечениях центральной части ЕЭС России.

«1 сечение» и «Калинин – Конаково» – контролируемые сечения (совокупность линий электропередачи), по которым осуществляется передача электрической мощности из энергоизбыточных Объединенной энергосистемы Северо-Запада и энергосистемы Тверской области, где находится Калининская АЭС, в центральную часть ЕЭС России. В силу высокой значимости этих контролируемых сечений для управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России оперативно-диспетчерское управление ими осуществляется из Главного диспетчерского центра ЕЭС в Москве.

Управление режимом энергосистемы с применением результатов расчета СМЗУ позволяет без снижения надежности обеспечить максимальное использование фактической пропускной способности электрической сети в контролируемых сечениях «1 сечение» и «Калинин – Конаково» с оптимальным распределением нагрузки между электрическими станциями.

«1 сечение» и «Калинин – Конаково» – первые контролируемые сечения, для которых в Главном диспетчерском центре ЕЭС России расчет МДП осуществляется с использованием СМЗУ.

СМЗУ – разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс, выводящий процесс расчета МДП в электрической сети на принципиально новый уровень. Система предназначена для расчета величины максимально допустимого перетока в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.

Внедрение СМЗУ – важный шаг к цифровизации энергетики наряду с такими проектами, как ввод в эксплуатацию централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения в объединенных энергосистемах, систем дистанционного управления оборудованием энергетических объектов и устройствами РЗА и других цифровых технологий. Использование таких решений в электроэнергетике позволяет получить значительный положительный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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