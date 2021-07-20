Системный оператор приступил к расчету максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) с использованием цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в двух контролируемых сечениях центральной части ЕЭС России.

«1 сечение» и «Калинин – Конаково» – контролируемые сечения (совокупность линий электропередачи), по которым осуществляется передача электрической мощности из энергоизбыточных Объединенной энергосистемы Северо-Запада и энергосистемы Тверской области, где находится Калининская АЭС, в центральную часть ЕЭС России. В силу высокой значимости этих контролируемых сечений для управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России оперативно-диспетчерское управление ими осуществляется из Главного диспетчерского центра ЕЭС в Москве.

Управление режимом энергосистемы с применением результатов расчета СМЗУ позволяет без снижения надежности обеспечить максимальное использование фактической пропускной способности электрической сети в контролируемых сечениях «1 сечение» и «Калинин – Конаково» с оптимальным распределением нагрузки между электрическими станциями.

«1 сечение» и «Калинин – Конаково» – первые контролируемые сечения, для которых в Главном диспетчерском центре ЕЭС России расчет МДП осуществляется с использованием СМЗУ.

СМЗУ – разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс, выводящий процесс расчета МДП в электрической сети на принципиально новый уровень. Система предназначена для расчета величины максимально допустимого перетока в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.

Внедрение СМЗУ – важный шаг к цифровизации энергетики наряду с такими проектами, как ввод в эксплуатацию централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения в объединенных энергосистемах, систем дистанционного управления оборудованием энергетических объектов и устройствами РЗА и других цифровых технологий. Использование таких решений в электроэнергетике позволяет получить значительный положительный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами.