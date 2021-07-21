Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство рудно-вскрышного комплекса оборудования циклично-поточной технологии для Центрального участка карьера Костомукшского месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Костомукшское месторождение железистых кварцитов разрабатывается в границах Костомукшского городского округа Республики Карелия, в 30 км от государственной границы Российской Федерации с Финляндией. Добычу железной руды открытым способом ведет АО «Карельский окатыш», входящее в ПАО «Северсталь».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы, предусмотрено строительство рудно-вскрышного комплекса с циклично-поточной технологией транспорта руды и породы для Центрального участка карьера Костомукшского месторождения. Проектная производительность оборудования по рудному комплексу - 20 млн тонн в год. Циклично-поточная технология добычи руды предполагает использование транспортных конвейеров, мобильных дробильных установок и иного оборудования в цикличном и непрерывном режиме, что позволяет значительно повысить эффективность разработки месторождения и работы оборудования.

В ходе реализации проекта на промышленной площадке месторождения построят внешний отвал вскрышных пород, рудный склад, а также центральный пункт управления комплексом циклично-поточной технологии, наклонные конвейеры для транспортировки руды и вскрышных пород, мобильные дробильные установки и перегрузочные пункты, технологические эстакады.

Кроме того, будет построена система водоотведения с насосной станцией и трубопроводами, с электротехническим оборудованием и санитарно-бытовыми и административными помещениями.

Подъезды к зданиям и сооружениям будут выполнять по действующим и проектируемым железнодорожным путям, а также действующим и проектируемым внутриплощадочным автодорогам.

Проектная организация – ООО по проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт».

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