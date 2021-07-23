На подъезде к Ульяновску пройдет капитальный ремонт

Эксперты Главгосэкспертизы России проверили скорректированную сметную стоимость капитального ремонта дороги, ведущей к Ульяновску от федеральной трассы М-5 «Урал». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Работы проводятся в Тереньгульском районе Ульяновской области на участке дороги км 274+500 - км 280+000, техническое состояние которого не обеспечивает безопасный пропуск автотранспорта. Планируется, что в результате капитального ремонта безопасность и пропускная способность участка возрастут, также повысится прочность дорожной одежды.

Протяженностью участка, на котором пройдут ремонтные работы, составляет 5,366 км. Проектом предусмотрены замена и ремонт водопропускных сооружений, строительство новой дорожной одежды, установка знаков и защитных ограждений, обустройство пешеходных дорожек и установка опор освещения на трассе.

Сметную стоимость капитального ремонта на этом участке Главгосэкспертиза России проверяла в мае 2020 года. Настоящая корректировка сметной документации связана с внесением изменений в проектные решения объекта. Проведя повторную экспертизу, эксперты пришли к выводу, что обновленная сметная стоимость соответствует текущему уровню цен и определена достоверно.

Застройщик – ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». Генеральный проектировщик - ООО «Проектный Институт «ГИПРОДОР».

Фото: rosavtodor.gov.ru