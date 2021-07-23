В экодеревне Бобровского района Воронежской области планируют построить 15 жилых одноквартирных дома. Начальная максимальная цена контракта — 72,5 млн рублей, следует из тендерной документации.

Дома будут строиться на участках в 1,5 тыс. кв. м, площадь здания должна составить — 125 кв.м. Здание представляет собой одноэтажное прямоугольное строение с двускатной крышей, с кухней, гостиной, холлом, ванной, санузлом, тамбуром и 4 спальнями. В доме могут проживать до 7 человек.

Документы на тендер принимаются до 2 августа, итоги подведут в этот же день.