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Под Воронежем в экодеревне хотят построить 15 жилых домов за 72,5 млн рублей

Под Воронежем в экодеревне хотят построить 15 жилых домов за 72,5 млн рублей

23 июля 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: facto.ru

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В экодеревне Бобровского района Воронежской области планируют построить 15 жилых одноквартирных дома. Начальная максимальная цена контракта — 72,5 млн рублей, следует из тендерной документации.

Дома будут строиться на участках в 1,5 тыс. кв. м, площадь здания должна составить — 125 кв.м. Здание представляет собой одноэтажное прямоугольное строение с двускатной крышей, с кухней, гостиной, холлом, ванной, санузлом, тамбуром и 4 спальнями. В доме могут проживать до 7 человек.

Документы на тендер принимаются до 2 августа, итоги подведут в этот же день.

  • Ранее региональный департамент строительной политики сообщил, что общая площадь экодеревни у Лушниковки составит порядка 100 га. Стоимость строительства оценивалась в 2,03 млрд рублей. Планируемая численность жителей экодеревни — более 6 тыс. человек. На территории планируется построить 92 жилых дома, 92 таунхауса и 1,8 тыс. квартир в домах малой этажности. Также запланировано строительство детсада, стадиона, кафе и торгового центра. Разработчиком проекта экодеревни выступала компания «Проектинжиниринг».
  • Обустройством инженерной инфраструктуры для экодеревни по контракту на 879,9 млн рублей занимается компания «Дон-строй».
  • Бобровские власти также запланировали строительство у Лушниковки парка аттракционов. Первый из них — колесо обозрения — уже установили. Всего на строительство парка будет потрачено порядка 180 млн рублей, заявлял замглавы Боброва Владимир Субботин.

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Источник: facto.ru

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