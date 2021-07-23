В экодеревне Бобровского района Воронежской области планируют построить 15 жилых одноквартирных дома. Начальная максимальная цена контракта — 72,5 млн рублей, следует из тендерной документации.
Дома будут строиться на участках в 1,5 тыс. кв. м, площадь здания должна составить — 125 кв.м. Здание представляет собой одноэтажное прямоугольное строение с двускатной крышей, с кухней, гостиной, холлом, ванной, санузлом, тамбуром и 4 спальнями. В доме могут проживать до 7 человек.
Документы на тендер принимаются до 2 августа, итоги подведут в этот же день.
Ранее региональный департамент строительной политики сообщил, что общая площадь экодеревни у Лушниковки составит порядка 100 га. Стоимость строительства оценивалась в 2,03 млрд рублей. Планируемая численность жителей экодеревни — более 6 тыс. человек. На территории планируется построить 92 жилых дома, 92 таунхауса и 1,8 тыс. квартир в домах малой этажности. Также запланировано строительство детсада, стадиона, кафе и торгового центра. Разработчиком проекта экодеревни выступала компания «Проектинжиниринг».
Обустройством инженерной инфраструктуры для экодеревни по контракту на 879,9 млн рублей занимается компания «Дон-строй».
Бобровские власти также запланировали строительство у Лушниковки парка аттракционов. Первый из них — колесо обозрения — уже установили. Всего на строительство парка будет потрачено порядка 180 млн рублей, заявлял замглавы Боброва Владимир Субботин.