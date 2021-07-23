 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем принять участие в онлайн-конференции "Умные энергосистемы" (USSEC-2021)

Приглашаем принять участие в онлайн-конференции Умные энергосистемы (USSEC-2021)

23 июля 2021, 17:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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13-15 ноября 2021 года в г. Новосибирске, Россия на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) совместно с Уральским энергетическим институтом Уральского Федерального университета (УрФУ) при поддержке IEEE и Молодежной секции РНК СИГРЭ в онлайн-формате пройдет Урало-Сибирская конференция «Умные энергосистемы» (USSEC-2021).

Цель конференции  – собрать вместе студентов, начинающих и опытных ученых, разработчиков и специалистов в области электроэнергетики для формирования нового сотрудничества и повышения уровня и степени научного сотрудничества уже устоявшихся научных школ и научных групп из разных университетов, исследовательских центров и промышленных предприятий со всей Европы и Азии, а также обобщения опыта работы, интеграции, систематизации и популяризации теоретических и практических наработок и развития научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Возможность загрузки статей открыта до 8 сентября.

Напомним, что конференция будет проходить второй год подряд. В том году конференция USEC-2020 прошла в Екатеринбурге, Россия. Труды конференции прошлого года USEC-2020 были проиндексированы в базе научного цитирования Scopus.

Сайт конференции: ссылка.

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Источник: РНК СИГРЭ

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