13-15 ноября 2021 года в г. Новосибирске, Россия на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) совместно с Уральским энергетическим институтом Уральского Федерального университета (УрФУ) при поддержке IEEE и Молодежной секции РНК СИГРЭ в онлайн-формате пройдет Урало-Сибирская конференция «Умные энергосистемы» (USSEC-2021).

Цель конференции – собрать вместе студентов, начинающих и опытных ученых, разработчиков и специалистов в области электроэнергетики для формирования нового сотрудничества и повышения уровня и степени научного сотрудничества уже устоявшихся научных школ и научных групп из разных университетов, исследовательских центров и промышленных предприятий со всей Европы и Азии, а также обобщения опыта работы, интеграции, систематизации и популяризации теоретических и практических наработок и развития научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Возможность загрузки статей открыта до 8 сентября.



Напомним, что конференция будет проходить второй год подряд. В том году конференция USEC-2020 прошла в Екатеринбурге, Россия. Труды конференции прошлого года USEC-2020 были проиндексированы в базе научного цитирования Scopus.

Сайт конференции: ссылка.