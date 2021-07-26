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В учебном центре АО "Контактор" проводит индивидуальные программы технического обучения в удобном формате

В учебном центре АО Контактор проводит индивидуальные программы технического обучения в удобном формате

26 июля 2021, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, Legrand
Отрасль: Электротехника 
Источник: Завод Контактор

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Учебный центр АО «Контактор», бренд Группы Legrand, проводит техническое обучение для студентов, дистрибьюторов, эксплуатирующих и проектных организаций в удобном формате. В зависимости от потребностей и возможности клиента обучение возможно в двух форматах:

  • дистанционное — вебинары, видеоконсультации,
  • очное — на базе учебно-демонстративного комплекса на территории завода «Контактор» в Ульяновске или на территории заказчика.

Команда опытных специалистов отдела сервисного обслуживания завода «Контактор» готова разработать индивидуальную программу, в соответствии с уровнем подготовки персонала компании клиента, и провести техническое обучение. Оборудование учебного комплекса позволяет наглядно продемонстрировать технический материал и закрепить навыки на практике на учебных стендах. По окончанию курса участники получают свидетельство о прохождении обучения.

Специалисты отдела сервисного обслуживания разрабатывают индивидуальные программы для партнеров разной направленности — среди клиентов учебного центра «Контактор» — «Сибур», ЭТМ, «Русполимет» и другие.

Так, для сотрудников крупнейшего самолётостроительного завода России «Авиастар-СП» был проведен тренинг «Воздушные автоматические выключатели, ретрофит-решения». Помимо этого, компания «Контактор» провела тренинги с целью продвижения продукции бренда «Контактор» на территории Монголии, в результате чего КОО «Эндлесс Энержи» — партнер завода-производителя — узнал о принципах сервисного обслуживания НКУ 0,4кВ и устройстве автоматических включателей производства АО «Контактор», их конструктивных особенностях, а также правилах технического обслуживания продукции завода.

«90 % непредвиденных аварийных ситуаций, которых можно было избежать, возникают в результате человеческого фактора. По этой причине и была создана гибкая и проработанная система обучения на базе центра, которая поможет избежать происшествий и наладить работу с технической продукцией завода "Контактор"», — сообщает Сергей Пожидаев, руководитель направления по работе с клиентами.

Заказать индивидуальное обучение или посмотреть расписание вебинаров можно по ссылке: https://www.kontaktor.ru/technical-support/trainings/

 

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Источник: Завод Контактор

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