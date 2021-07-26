Учебный центр АО «Контактор», бренд Группы Legrand, проводит техническое обучение для студентов, дистрибьюторов, эксплуатирующих и проектных организаций в удобном формате. В зависимости от потребностей и возможности клиента обучение возможно в двух форматах:

дистанционное — вебинары, видеоконсультации,

очное — на базе учебно-демонстративного комплекса на территории завода «Контактор» в Ульяновске или на территории заказчика.

Команда опытных специалистов отдела сервисного обслуживания завода «Контактор» готова разработать индивидуальную программу, в соответствии с уровнем подготовки персонала компании клиента, и провести техническое обучение. Оборудование учебного комплекса позволяет наглядно продемонстрировать технический материал и закрепить навыки на практике на учебных стендах. По окончанию курса участники получают свидетельство о прохождении обучения.

Специалисты отдела сервисного обслуживания разрабатывают индивидуальные программы для партнеров разной направленности — среди клиентов учебного центра «Контактор» — «Сибур», ЭТМ, «Русполимет» и другие.

Так, для сотрудников крупнейшего самолётостроительного завода России «Авиастар-СП» был проведен тренинг «Воздушные автоматические выключатели, ретрофит-решения». Помимо этого, компания «Контактор» провела тренинги с целью продвижения продукции бренда «Контактор» на территории Монголии, в результате чего КОО «Эндлесс Энержи» — партнер завода-производителя — узнал о принципах сервисного обслуживания НКУ 0,4кВ и устройстве автоматических включателей производства АО «Контактор», их конструктивных особенностях, а также правилах технического обслуживания продукции завода.

«90 % непредвиденных аварийных ситуаций, которых можно было избежать, возникают в результате человеческого фактора. По этой причине и была создана гибкая и проработанная система обучения на базе центра, которая поможет избежать происшествий и наладить работу с технической продукцией завода "Контактор"», — сообщает Сергей Пожидаев, руководитель направления по работе с клиентами.