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Prysmian соединит Европу и Азию. Москабель в блоге Варламова
26 июля 2021, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, Legrand
Отрасль: Электротехника
Источник: Завод Контактор
Учебный центр АО «Контактор», бренд Группы Legrand, проводит техническое обучение для студентов, дистрибьюторов, эксплуатирующих и проектных организаций в удобном формате. В зависимости от потребностей и возможности клиента обучение возможно в двух форматах:
Команда опытных специалистов отдела сервисного обслуживания завода «Контактор» готова разработать индивидуальную программу, в соответствии с уровнем подготовки персонала компании клиента, и провести техническое обучение. Оборудование учебного комплекса позволяет наглядно продемонстрировать технический материал и закрепить навыки на практике на учебных стендах. По окончанию курса участники получают свидетельство о прохождении обучения.
Специалисты отдела сервисного обслуживания разрабатывают индивидуальные программы для партнеров разной направленности — среди клиентов учебного центра «Контактор» — «Сибур», ЭТМ, «Русполимет» и другие.
Так, для сотрудников крупнейшего самолётостроительного завода России «Авиастар-СП» был проведен тренинг «Воздушные автоматические выключатели, ретрофит-решения». Помимо этого, компания «Контактор» провела тренинги с целью продвижения продукции бренда «Контактор» на территории Монголии, в результате чего КОО «Эндлесс Энержи» — партнер завода-производителя — узнал о принципах сервисного обслуживания НКУ 0,4кВ и устройстве автоматических включателей производства АО «Контактор», их конструктивных особенностях, а также правилах технического обслуживания продукции завода.
«90 % непредвиденных аварийных ситуаций, которых можно было избежать, возникают в результате человеческого фактора. По этой причине и была создана гибкая и проработанная система обучения на базе центра, которая поможет избежать происшествий и наладить работу с технической продукцией завода "Контактор"», — сообщает Сергей Пожидаев, руководитель направления по работе с клиентами.
Заказать индивидуальное обучение или посмотреть расписание вебинаров можно по ссылке: https://www.kontaktor.ru/technical-support/trainings/
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