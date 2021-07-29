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Конструктор огнестойкой кабельной линии

Конструктор огнестойкой кабельной линии

29 июля 2021, 10:36
Рубрика: Компании
Метки: СЕГМЕНТЭНЕРГО
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "СегментЭнерго"

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Новости компании

ОКЛ “СегментЛАЙН” серии КП (короба пластиковые)

ОКЛ “СегментЛАЙН” (гофрированный трубы)

ОКЛ “СегментЛАЙН” серии СТ (стальные трубы):

ОКЛ “СегментЛАЙН” серии Л1, Л2, Л3 (лотки)

Подбор кабельно-проводниковой продукции завода “СегментЭНЕРГО” и кабеленесущих систем Промрукав, ДКС и Экопласт на базе сертификата ОКЛ “СегментЛАЙН”. Разработанный специалистами конструктор позволяет оперативно подобрать решение для формирования огнестойкой кабельной линии.

 

ОКЛ “СегментЛАЙН” серии КП (короба пластиковые)

  • Производства ООО «НЕПТУН» торговая марка Промрукав
  • Производства АО «ДКС»
  • Производства АО «КРОСС ЛИНК» торговая марка Экопласт

 

ОКЛ “СегментЛАЙН” (гофрированный трубы)

  • Производства ООО «НЕПТУН» торговая марка Промрукав
  • Производства АО «ДКС»
  • Производства АО «КРОСС ЛИНК» торговая марка Экопласт

 

ОКЛ “СегментЛАЙН” (жёсткие гладкие трубы)

  • Производства ООО «НЕПТУН» торговая марка Промрукав
  • Производства АО «ДКС»
  • Производства АО «КРОСС ЛИНК» торговая марка Экопласт

 

ОКЛ “СегментЛАЙН” серии МР (металлорукава)

  • Производства ООО «НЕПТУН» торговая марка Промрукав
  • Производства АО «ДКС»

 

ОКЛ “СегментЛАЙН” серии СТ (стальные трубы):

  • Производства АО «ДКС»

 

ОКЛ “СегментЛАЙН” серии Л1, Л2, Л3 (лотки):

  • Производства АО «ДКС»

 

Огнестойкие распределительные коробки, входящие в состав ОКЛ «СегментЛАЙН»

  • Огнестойкие распределительные коробки серии FR выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2018 производства ООО «НЕПТУН»
  • Коробки ответвительные огнестойкие серии FS. Выпускаемые по ТУ 3464-048-47022248-2016, производства АО «ДКС»
  • Коробки монтажные огнестойкие типа КМ-О выпускаемые по ТУ 3449-005-70631050-2009, производства ООО «ФНПП «Гефест»»
  • Коробки распределительные огнестойкие серий JBS, JBL, MB. Выпускаемые по ТУ 3464-014-52811541-2016, производства ООО «КРОСС ЛИНК» торговой марки «Экопласт»

 

Огнестойкие кабели производства «СегмегнтЭНЕРГО», входящие в состав ОКЛ «СегментЛАЙН»

  • Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации марки КПС
  • Кабели для структурированных кабельных сетей марки СегментЛАН
  • Кабели для промышленного интерфейса RS-485 марки КОПСЭ
  • Кабели силовые и контрольные в огнестойком исполнении
  • Кабели монтажные марки МКШ
  • Кабели малогабаритные марки КМПВ
  • Кабели универсальные монтажные марки Сегмент-КУ

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Источник: ООО "СегментЭнерго"

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