Конструктор огнестойкой кабельной линии

Нацпроект “Доступный СИП”. РУСАЛ и Ассоциация Электрокабель
подписали уникальное соглашение о специальных ценах на алюминий для нацпроектов
29 июля 2021, 10:36
Рубрика: Компании
Метки: СЕГМЕНТЭНЕРГО
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "СегментЭнерго"
ОКЛ “СегментЛАЙН” серии КП (короба пластиковые)
ОКЛ “СегментЛАЙН” (гофрированный трубы)
ОКЛ “СегментЛАЙН” серии СТ (стальные трубы):
ОКЛ “СегментЛАЙН” серии Л1, Л2, Л3 (лотки)
Подбор кабельно-проводниковой продукции завода “СегментЭНЕРГО” и кабеленесущих систем Промрукав, ДКС и Экопласт на базе сертификата ОКЛ “СегментЛАЙН”. Разработанный специалистами конструктор позволяет оперативно подобрать решение для формирования огнестойкой кабельной линии.
ОКЛ “СегментЛАЙН” серии КП (короба пластиковые)
ОКЛ “СегментЛАЙН” (гофрированный трубы)
ОКЛ “СегментЛАЙН” (жёсткие гладкие трубы)
ОКЛ “СегментЛАЙН” серии МР (металлорукава)
ОКЛ “СегментЛАЙН” серии СТ (стальные трубы):
ОКЛ “СегментЛАЙН” серии Л1, Л2, Л3 (лотки):
Огнестойкие распределительные коробки, входящие в состав ОКЛ «СегментЛАЙН»
Огнестойкие кабели производства «СегмегнтЭНЕРГО», входящие в состав ОКЛ «СегментЛАЙН»
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter