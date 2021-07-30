Эксперт.Аналитика.СВАМ или таможенный углеродный налог?
30 июля 2021, 17:48
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖА
Источник: vm.ru
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело после кражи кабеля у рабочих в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 30 июля.
Инцидент произошел в поселении Десеновском. Неизвестный, как уточнили в ведомстве, украл кабель у аварийно-восстановительной бригады по наружному освещению стоимостью более миллиона рублей.
Дело возбуждено по статье «Кража», злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, добавили в МВД.
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