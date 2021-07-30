Сотрудники МВД возбудили уголовное дело после кражи кабеля у рабочих в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 30 июля.

Инцидент произошел в поселении Десеновском. Неизвестный, как уточнили в ведомстве, украл кабель у аварийно-восстановительной бригады по наружному освещению стоимостью более миллиона рублей.

Дело возбуждено по статье «Кража», злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, добавили в МВД.