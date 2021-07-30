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На новую школу в Ленинградской области выделили 1,1 млрд

На новую школу в Ленинградской области выделили 1,1 млрд

30 июля 2021, 10:48
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В поселке Шушары Ленинградской области будет построена школа на 550 учащихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями, сообщает RosTender.info.

Школа будет работать в одну смену, общее число классов – 22. В начальной школе будет обучаться 200 человек, в 5-9 классах – 250. В старшей школе будут получать образование 100 человек. Здание средней общеобразовательной школы будет разноэтажным, от двух до четырех этажей, с внутренним двором для торжественных собраний. Проектом предусмотрен бассейн для спортивного и оздоровительного плавания в группах по 25 человек. В соседнем зале будет размещен бассейн для обучения не умеющих плавать детей в возрасте от 7 до 14 лет, группами не более 12 человек. Также будут проводиться занятия в мастерской по обработке тканей.

Заказчиком строительных работ является Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции». Объявлен тендер, заявки на участие в котором принимаются до 23 августа. С победителем заключат контракт на 1,1 млрд рублей. Источником финансирования послужит бюджет Санкт-Петербурга.
 

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Источник: Ростендер

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