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В клинической больнице Ростова-на-Дону заменят систему кислородоснабжения

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости замены системы кислородоснабжения в лечебном корпусе Ростовской клинической больницы. Цель работ – подготовить клинику к оказанию медицинской помощи пациентам с дыхательной недостаточностью в условиях пандемии коронавирусной инфекции. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Ростовская клиническая больница Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства была основана в 2002 году, и за годы своей работы получила немало наград. Так, например, больница была признана лауреатом премии «Элита национальной экономики» и Национальной премии в области повышения конкурентоспособности и самообеспечения товарами и услугами отечественного производства.

Расположенная по адресу улица Пешкова, дом 34, больница занимает несколько корпусов. В главном из них, лечебном корпусе под литерой А, пройдет капитальный ремонт, направленный на замену системы кислородоснабжения. В ходе реализации проекта здесь отремонтируют систему подачи кислорода на первый-шестой этажи лечебного корпуса, а также наружные сети и источник кислорода – центральный кислородный пункт, размещенный в отдельно стоящем корпусе под литерой Ж.

Финансирование работ планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило АО «Четыре стихии».

Фото: umedcentr.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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