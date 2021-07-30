Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости замены системы кислородоснабжения в лечебном корпусе Ростовской клинической больницы. Цель работ – подготовить клинику к оказанию медицинской помощи пациентам с дыхательной недостаточностью в условиях пандемии коронавирусной инфекции. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Ростовская клиническая больница Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства была основана в 2002 году, и за годы своей работы получила немало наград. Так, например, больница была признана лауреатом премии «Элита национальной экономики» и Национальной премии в области повышения конкурентоспособности и самообеспечения товарами и услугами отечественного производства.

Расположенная по адресу улица Пешкова, дом 34, больница занимает несколько корпусов. В главном из них, лечебном корпусе под литерой А, пройдет капитальный ремонт, направленный на замену системы кислородоснабжения. В ходе реализации проекта здесь отремонтируют систему подачи кислорода на первый-шестой этажи лечебного корпуса, а также наружные сети и источник кислорода – центральный кислородный пункт, размещенный в отдельно стоящем корпусе под литерой Ж.

Финансирование работ планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило АО «Четыре стихии».

Фото: umedcentr.ru