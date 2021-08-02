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Почти полтора миллиарда готовы направить "Россети Сибирь" на электроснабжение отдаленных сел Томской области

Почти полтора миллиарда готовы направить Россети Сибирь на электроснабжение отдаленных сел Томской области

2 августа 2021, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Сибирь

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На удаленных территориях специалисты «Россети Сибирь» планируют использовать энергию солнца. Первым станет поселок Катайга в Верхнекетском районе Томской области.

Из-за ликвидации местной энергоснабжающей организации с 1 августа «Россети Сибирь» приняли на обслуживание сети поселка, самого восточного в Верхнекетском районе. Пока 1300 жителей Катайги получают электричество от дизельных электростанций – свет в их домах горит всего несколько часов в сутки. Годовая выработка дизелей – от 2 МВт. Специалисты «Россети Сибирь» обследуют существующие сети и рассчитывают возможности установки возобновляемых источников электроэнергии – автономных гибридных энергетических установок (АГЭУ).

«Россети Сибирь» с 2016 года успешно применяют АГЭУ в Забайкалье, и внедрение солнечных электростанций в Томской области – это тиражирование успешного проекта. Планируется, что солнечное энергоснабжение получит 28 населенных пунктов региона, где проживают более 12 000 человек. В основном это удаленные деревни и поселки, расположенные в 400-500 км от столицы. Энергокомпания планирует направить на реализацию проекта в Томской области 1,45 млрд рублей. Предполагаемые сроки строительства АГЭУ – 3 года, реконструкции сетей – 5 лет.

По предварительным расчетам, в населенных пунктах Томской области, где реализуется проект, затраты на дизельное топливо снизятся почти вдвое – с 245 до 134 млн рублей в год, а также улучшится экология из-за сокращения вредных выбросов в атмосферу.

АГЭУ – солнечные электростанции, сопряженные с дизель-генераторами и аккумуляторами, применяются в изолированных районах как альтернативный вариант традиционного подключения к сети. Ведётся работа по их применению для удаленных территорий со слабой электрической связью, а также мини-АГЭУ взамен физического технологического присоединения для фермерских хозяйств и других объектов, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт.

 

 

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Источник: Россети Сибирь

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