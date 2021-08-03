3 августа Фонд «Сколково» провел пресс-конференцию, посвященную запуску международной программы развития и внедрения инновационных технологических проектов в области экологии GreenTech Startup Booster 2021. Программа организована совместно с Московским инновационным кластером при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства энергетики и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

GreenTech Startup Booster проводится Фондом «Сколково» второй год подряд. Это самый масштабный в России акселератор, вовлекающий стартапы в решение задачи снижения негативного воздействия человека на окружающую среду. Технологические инновации во всем мире используются для разрешения острейших экологических проблем. Большинство стран и крупнейших корпораций переориентируют свое развитие на реализацию стратегии экологически ориентированного роста.

Россия как участник трансформирующейся глобальной экономики уделяет все больше внимания «зеленым» технологиям. Это одна из самых перспективных отраслей для венчурного инвестирования и третий по объему вложений сектор в мире (после ИТ и биомедицинских технологий).

Открывая пресс-конференцию, Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович отметил, что тема «зеленых» технологий является приоритетной и для Президента, и для Правительства Российской Федерации. В нашей стране внедряются инновационные проекты по переработке отходов, улавливанию парниковых газов, снижению количества вредных выбросов.

Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»:

«Тема экологии – ключевое направление деятельности “Сколково”. В первый раз мы запустили программу GreenTech Startup Booster в прошлом году, и она показала хорошие результаты. Заявки прислали более 850 компаний из 190 городов, десятки ушли в пилотирование и внедрение на базе индустриальных партнеров. Именно в этом и заключается задача программы – перекинуть мостик между теми, кто будет внедрять технологии, и разработчиками решений. В этом году заявлены 6 тематических блоков – все самые актуальные направления деятельности с точки зрения целей устойчивого развития. Все они бьются не только с российской повесткой, но и с вызовами, которые стоят перед всем международным сообществом. Надеемся, GreenTech Startup Booster поможет найти решения самых актуальных проблем, в том числе, по снижению воздействия промышленности на окружающую среду».

Замминистра энергетики России Павел Сорокин предположил, что энергопереход займет около 20 лет и приведет к росту конкуренции в топливно-энергетическом комплексе. Однако спрос на новые технологии в России – это хороший задел для выхода на глобальный рынок. Уже наращиваются компетенции в возобновляемой энергетике, развиваются технологии производства водорода для использования как внутри страны, так и для поставок на экспорт, ведется разработка накопителей энергии, стимулируются энергоэффективные практики.

Павел Сорокин, Заместитель министра энергетики РФ:

«Тема зеленых технологий находится в фокусе у энергетического сообщества всего мира. От того, с какой скоростью мы вольемся в процесс энергетического перехода, зависит, какое место в мире энергетики мы будет занимать через 15-20 лет. Мы не думаем, что он будет супербыстрым, но доля углеводородов на рынке может уменьшиться до 65-60%, и структура денежных потоков непременно поменяется. Потребление все равно будет расти, а конкуренция обостряться. Поэтому России очень важно иметь собственные технологии в этой повестке и развивать наиболее перспективные секторы – carbon capture and storage (CCS), ВИЭ, водородную энергетику».

Представитель Минстроя России Елена Семенова рассказала о федеральных проектах «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и ведомственном проекте «Умный город», при реализации которого осуществляется технический мониторинг и определяется субиндекс «Экология» в 203 городах.

Елена Семенова, координатор проекта «Умный город» Минстроя РФ, заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России»:

«В рамках ведомственного проекта “Умный город” Минстрой России ежегодно рассчитывает Индекс IQ городов, всего он подсчитывается более чем для 200 населенных пунктов. Этот мониторинг показывает, насколько эффективно внедряются “умные” технологии в городское хозяйство. К сожалению, экология — один из субиндексов IQ — имеет и наименьший средний балл, и самую низкую динамику развития из всех оцениваемых сфер. Это означает, что сегодня в российских городах пока слабо внедрены цифровые технологии, направленные на контроль и улучшение экологической ситуации. Это решения, связанные, например, с мониторингом качества воздуха и воды, уровня шума, утилизацией и транспортировкой мусора. Необходимы новые, более эффективные и масштабируемые технологии, которые позволят оперативно отслеживать ситуацию, будут помогать в составлении плана мероприятий по улучшению качества городской среды. В России больше тысячи городов, и у участников такой программы, как GreenTech Startup Booster, есть шанс улучшить экологическую обстановку в каждом из них».

Представитель Фонда «Московский Инновационный Кластер» Владимир Дьяков говорил о полезных сервисах МИК (биржа проектов, технологические конкурсы), которые могут быть полезны для интеграции экологических решений в практику работы крупных столичных компаний.

Владимир Дьяков, начальник управления программ развития Фонда «Московский инновационный кластер»:

«Москва – один из самых инновационных городов мира. По исследованию Startupblink столица России входит в топ-3 городов мира по внедрению технологий, направленных на борьбу с последствиями Covid-19. Впереди только Нью-Йорк и Сан-Франциско. Уверен, что экологические решения смогут также стать частью городской среды. Сейчас многие департаменты Правительства Москвы следят за развитием “зеленых” технологий, а мы в МИК умеем создавать цифровой мостик для внедрения инноваций в жизнь. Как пример могу привести межотраслевой кластер “Зеленая Москва” и итоги прошлых техконкурсов, среди финалистов которых много стартапов, развивающих Impact-проекты. Поэтому смело могу сказать, что вместе с коллегами из Фонда “Сколково” мы сможем найти комплексные решения для внедрения и привлечения инвестиций».

Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов указал, что, используя зеленые технологии, Россия сможет в скором времени стать нейтральной к окружающей среде. Ирина Мусина, руководитель практики устойчивого развития Accenture в России и Казахстане, представила результаты исследования, согласно которым 98% российских компаний подтверждают приоритетность ЦУР в своих стратегиях и становятся еще более социально ответственными. Директор по инновациям, исследованиям и разработкам СИБУР Георг Висмайер подчеркнул, что, создавая продукт, нужно думать о том, как его можно переработать. Вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк не только подтвердила, что принципы устойчивого развития лежат в основе всех бизнес-процессов банка, но и высказала заинтересованность в проектах, которые позволят сделать банковские процессы более экологичными.

Наталья Третьяк, Первый Вице-Президент АО «Газпромбанк»:

«Первостепенное значение для устойчивого развития мировой экономики приобретают технологии, направленные на сохранение экологических ресурсов планеты. Инновации, позволяющие сократить количество отходов, снизить выбросы загрязняющих веществ, заменить материалы на более экологичные, позволяют компаниям сделать шаг вперед к ответственному ведению бизнеса. Газпромбанку важно поддерживать перспективные проекты в этом направлении и тем самым принимать непосредственное участие в сокращении негативного воздействия на окружающую среду».

Партнерами программы GreenTech Startup Booster 2021 выступают Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), Accenture, Мосэнерго, Газпромбанк, Total Energies, Сибур, Газпромнефть, Норильский Никель, Helyx, Северсталь, ТМК, Алмаз Групп, EDF, Enel, Илим, WIPO Green, Climate-KIC, International Association of Science Parks (IASP), Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

Впервые программа GreenTech Startup Booster была реализована Фондом «Сколково» в 2020 году. В ней приняли участие 853 проекта из 190 городов мира. Команды, прошедшие полный цикл конкурсного отбора, доказали свою востребованность и эффективность.

Сайт программы: https://greentech.sk.ru/.

Заявки на участие в программе принимаются до 30 сентября 2021 года.

В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создаётся централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 3000. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году выручка резидентов составила 160 млрд рублей. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра. На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в Инновационном центре открылись три новых партнерских R&D-центра - компаний «Сибур», ТМК и «Татнефть». На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 760 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб. Сайт: sk.ru.