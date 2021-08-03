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Завод по производству базальтового волокна построят в Татарстане с привлечением займа в 499 млн рублей

Завод по производству базальтового волокна построят в Татарстане с привлечением займа в 499 млн рублей

3 августа 2021, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО, ТАТАРСТАН
Отрасль: Строительство 
Источник: nta-nn.ru

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Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил возможность выделения займа в 499 млн рублей Центру базальтовых технологий "Алабуга". Ассигнования будут выделены по программе "комплектующие изделия". Заём будет использован для развертывания производства непрерывного базальтового волокна. По информации ФРП, годовая мощность завода составит 5,3 тыс. тонн.

Базальтовое волокно используется как наполнитель при производстве строительных материалов, в качестве исходного сырья для изготовления огнезащитной одежды, противопожарных кошм, фильтров, при армировании труб и защите кабелей.

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Источник: nta-nn.ru

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