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"Петербургский нефтяной терминал" приступает к строительству перевалочного комплекса

Петербургский нефтяной терминал приступает к строительству перевалочного комплекса

3 августа 2021, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство 
Источник: Коммерсантъ

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АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) приступает к строительству перевалочного комплекса на месте устаревшей нефтебазы в Большом порту Санкт-Петербург. Общий объем инвестиций в проект модернизации составит более 5 млрд рублей.

Разрешение на строительство объекта уже получено. В рамках проекта на участке площадью 11 га будут демонтированы устаревшие резервуары. В конце года начнется строительство нового резервуарного парка.

Реализация проекта осуществляется в рамках соглашения о стратегических инвестиционных проектах, которое было заключено в марте текущего года. Проект модернизации признан стратегическим.

Ранее в пресс-службе ПНТ сообщали, что реконструкция треминала включает в себя, кроме строительства резервуарного парка, создание сливной железнодорожной эстакады, трех технологических насосных станций, двух установок рекуперации паров нефтепродуктов, а также возведение необходимой железнодорожной инфраструктуры и прокладку инженерных коммуникаций. Кроме того, в рамках этапа планируется строительство автодорог IV-в категории для обеспечения транспортной доступности терминала.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

 

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Источник: Коммерсантъ

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