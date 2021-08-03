Виталий Мещанов о мировой
3 августа 2021, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство
Источник: Коммерсантъ
АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) приступает к строительству перевалочного комплекса на месте устаревшей нефтебазы в Большом порту Санкт-Петербург. Общий объем инвестиций в проект модернизации составит более 5 млрд рублей.
Разрешение на строительство объекта уже получено. В рамках проекта на участке площадью 11 га будут демонтированы устаревшие резервуары. В конце года начнется строительство нового резервуарного парка.
Реализация проекта осуществляется в рамках соглашения о стратегических инвестиционных проектах, которое было заключено в марте текущего года. Проект модернизации признан стратегическим.
Ранее в пресс-службе ПНТ сообщали, что реконструкция треминала включает в себя, кроме строительства резервуарного парка, создание сливной железнодорожной эстакады, трех технологических насосных станций, двух установок рекуперации паров нефтепродуктов, а также возведение необходимой железнодорожной инфраструктуры и прокладку инженерных коммуникаций. Кроме того, в рамках этапа планируется строительство автодорог IV-в категории для обеспечения транспортной доступности терминала.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter