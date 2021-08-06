Форум направлен на расширение выпуска и использования высокотехнологичной продукции, а также внедрении новых наукоемких технологий и оборудования.

Форум включит в себя 24-ю Международную специализированную выставку «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (EnergyExpo), несколько других отраслевых выставок и 24-й Белорусский энергетический и экологический конгресс.

Цель мероприятия — представить современное оборудование и технологии для производства и распределения электрической и тепловой энергии, автоматизированные системы и интеллектуальные сети, энерго- и ресурсосберегающие технологии в промышленности, нефтехимии, строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Форум направлен на содействие организациям республики в расширении выпуска и использовании высокотехнологичной продукции, а также во внедрении новых наукоемких технологий и оборудования.

Планируется насыщенная деловая программа конгресса, которая будет включать пленарные сессии, конференции, семинары, круглые столы, презентации компаний и другие мероприятия. В настоящее время организаторы рассматривают предложения, поступившие от Российского союза промышленников и предпринимателей, посольства Италии в Белоруссии и других деловых партнеров. Отдельно отметим, что выставка EnergyExpo будет посвящена следующим электроэнергетическим темам:

Электростанции и оборудование для электростанций.

Автоматизированные системы и интеллектуальные сети электроснабжения.

Проектирование и инжиниринг объектов электроэнергетики и систем электроснабжения.

Энергоэффективное оборудование и технологии в энергетике.

Возобновляемые и альтернативные энергосистемы, вторичное использование энергии.

Измерительные системы и автоматика.

Комплектные устройства для управления и распределения электроэнергии (пункты, шкафы, панели, щитки, ящики, пульты).

Аппараты высокого и низкого напряжения.

Силовые и измерительные трансформаторы.

Источники бесперебойного питания.

Средства электромонтажа, инструменты и материалы.

Кабельная продукция.

Электромеханические компоненты, датчики и микросистемы.

Системы и технологии безопасности, запирающие системы для промышленности.

Индустриальные информационные технологии, промышленная автоматизация, программное обеспечение.

Основная информация и ссылки:

Когда: 8–11 октября.

Где: Минск, Беларусь.

Сайт мероприятия.

Информационный буклет.

Программа форума.

Тематика выставок.

Регистрация: для участников; для посетителей.



Белорусский энергетический и экологический форум проводится по инициативе Минэнерго Республики Беларусь ежегодно с 1995 года. Форум привлекает внимание ведущих белорусских и мировых производителей оборудования, технологий и материалов и является одним из самых крупных по данной тематике в странах СНГ и Балтии. В 2018 году в форуме приняли участие представители 30 стран, а в выставке участвовали более 300 организаций, среди которых ведущие предприятия энергетической отрасли Белоруссии и известные мировые компании (Siemens, Schneider Electric, «Росатом», «Таврида Электрик», Eaton, Bertsch, KSB, CHINT, Klinkmann и другие).

Источник: Цифровая подстанция