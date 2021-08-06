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6 августа 2021, 17:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: EnergyExpo, БЕЛАРУСЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
Форум направлен на расширение выпуска и использования высокотехнологичной продукции, а также внедрении новых наукоемких технологий и оборудования.
Форум включит в себя 24-ю Международную специализированную выставку «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (EnergyExpo), несколько других отраслевых выставок и 24-й Белорусский энергетический и экологический конгресс.
Цель мероприятия — представить современное оборудование и технологии для производства и распределения электрической и тепловой энергии, автоматизированные системы и интеллектуальные сети, энерго- и ресурсосберегающие технологии в промышленности, нефтехимии, строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Форум направлен на содействие организациям республики в расширении выпуска и использовании высокотехнологичной продукции, а также во внедрении новых наукоемких технологий и оборудования.
Планируется насыщенная деловая программа конгресса, которая будет включать пленарные сессии, конференции, семинары, круглые столы, презентации компаний и другие мероприятия. В настоящее время организаторы рассматривают предложения, поступившие от Российского союза промышленников и предпринимателей, посольства Италии в Белоруссии и других деловых партнеров. Отдельно отметим, что выставка EnergyExpo будет посвящена следующим электроэнергетическим темам:
Основная информация и ссылки:
Белорусский энергетический и экологический форум проводится по инициативе Минэнерго Республики Беларусь ежегодно с 1995 года. Форум привлекает внимание ведущих белорусских и мировых производителей оборудования, технологий и материалов и является одним из самых крупных по данной тематике в странах СНГ и Балтии. В 2018 году в форуме приняли участие представители 30 стран, а в выставке участвовали более 300 организаций, среди которых ведущие предприятия энергетической отрасли Белоруссии и известные мировые компании (Siemens, Schneider Electric, «Росатом», «Таврида Электрик», Eaton, Bertsch, KSB, CHINT, Klinkmann и другие).
Источник: Цифровая подстанция
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