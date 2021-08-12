В рамках рабочей поездки председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и первый заместитель председателя правления Госкомпании Марс Газизуллин проинспектировали ход подготовки к строительству трассы М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань». Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

В первый день поездки был проведен ряд совещаний с подрядчиками, задействованными в стройке в Московской, Владимирской, Нижегородской областях. Глава «Автодора» вручил благодарности строителям, особо отличившимся в подготовке территории. Вручение наград было приурочено ко Дню строителя, который в этом году отмечался 8 августа.

Сейчас вдоль будущей автомагистрали подрядчики разворачивают строительные городки, мобилизуют технику, монтируют и запускают асфальтобетонные и бетонные заводы, организовывают площадки под строительные материалы.

На нулевом этапе готовят земляное полотно под пробную укладку асфальта в Павлово-Посадском районе Подмосковья. На третьем этапе во Владимирской области в 30-ти километрах от Мурома на этой неделе уложили первый километр пробного асфальта. На площадке рядом с будущим мостом через реку Ока, который соединит Владимирскую и Нижегородские области, закончены археологические работы. На четвертом этапе строительства готово 55 км технологических дорог для подвоза материалов. Ведутся работы по подготовке к пробной укладке асфальта в Арзамасском районе Нижегородской области.

Добавим, строительство трассы М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань» поделено на нулевой и еще восемь этапов. Дорога пройдет по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также республик Чувашия и Татарстан. Строительство трассы планируют завершить в 2024 году, сейчас на всех этапах ведутся подготовительные работы.

Также отметим, что автодорогу планируют продлить дальше до Екатеринбурга и даже до Челябинска и Тюмени. До Екатеринбурга трассу частично проложат по существующим участкам федеральных дорог, реконструировав их, частично - построят заново.