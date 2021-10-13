Правительство Российской Федерации и Всемирный экономический форум подписали меморандум о создании в России Центра четвёртой промышленной революции. Мероприятие прошло в Координационном центре.

С российской стороны по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина меморандум подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, со стороны ВЭФ – президент форума Бёрге Бренде.

Центр поможет в реализации глобальных проектов ВЭФ в России, а также в адаптации лучших мировых практик для российского цифрового бизнеса. На одной площадке объединятся лидеры мировой IT-индустрии, промышленности, науки и бизнеса, а также ведущие российские компании и государственные органы для изучения и внедрения новейших IT-разработок в России.

Дмитрий Чернышенко отметил, что Правительством совместно с регионами и бизнесом уже проделана большая работа по цифровой трансформации, обозначенной Президентом Владимиром Путиным одной из национальных целей. Это, например, перевод госуслуг в онлайн или внедрение электронного документооборота, который упрощает жизнь как гражданам, так и бизнесу. Также по поручению главы государства Правительство развивает российское программное обеспечение и работает над повышением спроса на микроэлектронику.

«Сегодня Россия находится в активной фазе формирования цифровой экономики, которая затрагивает все отрасли промышленности, социальной сферы и госуправления. Мы сейчас являемся свидетелями прорывного развития, не имеющего ранее подобных аналогов. Основная цель создания российского Центра четвёртой промышленной революции – повышение узнаваемости России в мировом экспертном сообществе и возможность обмена с ВЭФ и его партнёрами по всему миру накопленным опытом и экспертизой. В следующем году совместно с ВЭФ планируется развернуть проекты в области применения экспериментальных правовых режимов, искусственного интеллекта и интернета вещей. Первые из них будут запущены до конца этого года в сфере беспилотного транспорта, медицины и обработки данных. Россия, кстати, последние несколько лет активно внедряет технологии искусственного интеллекта. На сегодняшний день таких решений в стране более 800, и часть из них уже заметна на международных рынках. В целом сотрудничество с ВЭФ будет осуществляться по различным направлениям: политика в области данных, городская мобильность, поддержка экспорта и продвижение российских IT-технологий на зарубежных рынках», – сказал Дмитрий Чернышенко.

«Стремительное развитие технологий разрушает прежние экономические и социальные системы. Для управления этими изменениями необходимы скоординированные совместные действия, – отметил Бёрге Бренде. – Новый Центр четвёртой промышленной революции в Москве станет важной частью глобальной сети форума. Важно оставить позади границы на благо совместной работы, формируя общемировое технологическое будущее».

Дмитрий Чернышенко добавил, что центр будет создан на базе АНО «Цифровая экономика». Соответствующее соглашение также подписано между автономной некоммерческой организацией и ВЭФ.

«Мы рады присоединиться к глобальной сети центров четвёртой промышленной революции. Наша организация объединяет ведущие цифровые компании России. Совместно с их лидерами мы будем изучать и адаптировать лучшие международные практики в области искусственного интеллекта, интернета вещей, регулирования данных и других перспективных направлений развития цифровой экономики, а также способствовать продвижению российских практик в другие страны», – прокомментировал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Центр четвёртой промышленной революции позволит выстроить системную совместную работу и конструктивный диалог между российскими IT-компаниями, государственными и международными структурами, а также экспертными сообществами из разных стран мира.

Вице-премьер также отметил, что центр начнёт свою работу 15 октября. Его ключевыми задачами на ближайшие два месяца станут формирование исполнительного комитета и подготовка плана работы на 2022 год.

Глобальная сеть четвёртой промышленной революции запущена в 2018 году Всемирным экономическим форумом и является международной платформой для сотрудничества, сфокусированной на вопросах управления новыми технологиями и цифровой трансформацией.