"Москабельмет" на встрече в Посольстве Бахрейна

7 октября генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков принял участие в официальном приеме Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Бахрейн в России — Ахмеда Абдулрахмана Махмуд Исмаил Аль-Саати. Мероприятие «Осенняя рапсодия в Москве» состоялось в здании посольства, которое расположено на Кутузовском проспекте.

Участие в этой встрече — своего рода часть стратегии по расширению географии экспорта компании. «Москабельмет» уверенно выходит на зарубежные рынки, включая страны Персидского залива. Так, два года назад была представлена продукция на Международной выставке The Big 5 в Дубае.

Королевство Бахрейн — экспортер нефти и природного газа, здесь высоко развиты банковский и туристический секторы экономики. В столице государства, Манаме, расположены многие из крупнейших финансовых институтов мира. Бахрейн является страной с высоким уровнем дохода.

Более 20 лет Российская Федерация и Королевство Бахрейн развивают двустороннее сотрудничество, в том числе в рамках традиционных для ГК «Москабельмет» направлений — оборонной и космической промышленности. Так, например, этой весной Россия и Бахрейн договорились о совместном исследовании космоса. Меморандум, подписанный «Роскосмосом» и Национальным агентством космических наук Бахрейна, призван вывести сотрудничество стран в области освоения космического пространства на новый уровень. В июне делегация Бахрейна посетила Петербургский международный экономический форум, на котором стороны рассмотрели пути и механизмы расширения сотрудничества между крупными компаниями Москвы и столицы восточного государства, Манамы. А за несколько дней до этого, 31 мая 2021, состоялся вебинар на тему: «Россия – Бахрейн. Торговля продовольствием после завершения пандемии COVID-19», организованный Московской торгово-промышленной палатой и Государственным управлением по экспорту Королевства Бахрейн.

В этом году Министерство транспорта и телекоммуникаций Королевства Бахрейн представило региональным и международным инвесторам и девелоперам проект строительства первого в стране метрополитена. А к 2023 году Бахрейн и еще пять стран Персидского залива свяжет железнодорожная сеть протяженностью 2200 км. Осуществление этих амбициозных планов может открыть новую главу в истории сотрудничества России и Бахрейна. Предприятия ГК «Москабельмет», имеющие огромный опыт производства высококачественных кабелей и проводов для объектов транспортной инфраструктуры, готовы поставить свою продукцию для реализации этих и других проектов.