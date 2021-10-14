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14 гидроагрегат Камской ГЭС выведен в капитальный ремонт

14 гидроагрегат Камской ГЭС выведен в капитальный ремонт

14 октября 2021, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ПКМ, КАМСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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На Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в рамках программы повышения надежности энергетического оборудования, зданий и сооружений энергетики в плановый капитальный ремонт выведен гидроагрегат № 14.

Работники станции и подрядной организации Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» проведут ремонт на всех основных узлах гидротурбины: в проточной части, на рабочем колесе и турбинном подшипнике, на направляющем аппарате, подпятнике, маслоприемнике и на вспомогательном оборудовании. Также капитальному ремонту подлежит и гидрогенератор, который включает в себя ревизию полюсов и остова ротора, ревизию обмотки статора, щеточно-контактного аппарата.

Специалисты службы релейной защиты, автоматики и метрологии, реализуя Программу повышения надежности систем и средств диспетчерского технологияеского управления, противоаварийной автоматики, связи, контроля и учета филиала, проведут работы по внедрению системы индивидуального измерения бьефов. Со стороны верхнего и нижнего бьефов будут установлены датчики давления, показания с которых позволят определять уровень воды перед гидроагрегатом и после. Это необходимо для учета эффекта эжекции во время холостых сбросов, за счет чего гидроагрегат сможет работать на правильной нагрузочной характеристике с повышенной выработкой мощности и с меньшими вибрациями.

Завершение работ на гидроагрегате №14 планируется в конце IVквартала 2021 года.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 126 гидротурбин, 109 генераторов, 82 силовых трансформатора, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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