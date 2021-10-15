Госкорпорация «Росатом» представила портфель промышленных программных и аппаратных решений для предприятий топливно-энергетического комплекса, который включает в себя программные пакеты для математического моделирования физических процессов, управления проектами капитального строительства, предложение по переводу рабочих станций на отечественное ПО, новые решения в области цифровой инфраструктуры. Также были представлены возможности по привлечению государственного финансирования для поддержки проектов по внедрению российских решений в сфере ИТ.

Предложение Росатома было представлено в рамках Х юбилейного Петербургского международного газового форума на сессии «Цифровые решения Госкорпорации «Росатом» для обеспечения технологического суверенитета предприятий ТЭК», которая продолжила серию инициатив Корпорации по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии».

Цифровые продукты Росатома для ТЭКа предназначены для структурных подразделений и дочерних обществ ПАО «Газпром», компаний топливно-энергетического комплекса, нефтегазосервисных предприятий, а также образовательных учреждений индустрии.

Продукты прошли апробацию на предприятиях атомной отрасли и в настоящий момент активно верифицируются на предприятиях ТЭК, а близость цифровых технологических подходов атомной и нефтегазовой индустрий будет способствовать их эффективному внедрению и адаптации под задачи российского нефтегаза.

«Примером соединения цифровых решений Росатома с прикладной и инженерной экспертизой нефтегазовых компаний является внедрение программно-вычислительного комплекса «ВОЛНА» (создан ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ» (Росатом) в сотрудничестве с ПАО «Газпром») на газотранспортных предприятиях Газпрома», - рассказал начальник лаборатории Анучин Михаил.

Генеральный директор компании «Русатом - цифровые решения» (Росатом) Вера Гурова отметила, что цифровое предложение Росатома для ТЭК актуально на фоне существующих ограничений доступа к зарубежному программному и аппаратному обеспечению:

«Санкции реализуются с вытекающими рисками для научно-исследовательских, добывающих и нефтеперерабатывающих производств ТЭК. Следует отметить вызовы в разработке трудно извлекаемых запасов нефти и газа и затруднения в развитии научно-технических подразделений. Цифровые решения Росатома позволят отечественным нефтегазовым предприятиям бесперебойно решать производственные задачи».

В том числе рассматривается возможность применения цифровых продуктов Росатома для моделирования течений в трубах и скважинах, управления строительством объектов на нефтяных и газовых месторождениях, их обеспечение мобильными дата-центрами и др.

«С учетом того, что при участии Росатома был зарегистрирован первый в мире стандарт в области цифровых двойников изделий, обсуждается возможность формирования на его основе индустриального стандарта цифровых двойников для ТЭК», - пояснил главный эксперт проекта «цифровой инжиниринг» АО «ТВЭЛ» Жидков Сергей.

Главный научный сотрудник - советник дирекции ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» (Росатом) Владимир Жигалов представил экспертизу в области моделирования нестанционарных потоков флюидов в скважинах, пластах и трубопроводах. По его словам, отечественные решения обладают рядом преимуществ, по сравнению с зарубежными аналогами, в число которых входят сравнимая и большая точность, открытость решений для совместного развития и адаптации под специфические индустриальные потребности, а также, как правило, большая физичность решений, что позволяет проводить более эффективные расчеты с возможностью детального аудита результатов.

Ведущий инженер «Русатом - цифровые решения» Мурашов Дмитрий рассказал о примерах верификаций и областях анализа, в которых востребован пакет программ для инженерного моделирования «Логос», в частности, для решения задач аэро-гидродинамики, динамической и статической прочности.

В ходе сессии были представлены новые возможности Госкорпорации «Росатом», связанные с выполнением дорожной карты высокотехнологичной области «Квантовые вычисления». Национальная квантовая лаборатория (НКЛ), созданная при поддержке Росатома, уже реализует серию проектов с предприятиями ТЭК по развитию центров компетенций по квантовым вычислениям. Эксперт Российского квантового центра (член Национальной квантовой лаборатории) Антон Гугля в ходе мероприятия привел примеры применения квантовых вычислений для решения задач нефтегазовой отрасли, упомянув в том числе различные оптимизационные задачи, задачи моделирования новых материалов и сложных физических процессов, а также задачи искусственного интеллекта.

Директор по инфраструктурным решениям компании «Цифрум» (Росатом) Дмитрий Гуляев представил актуальные для ТЭК инфраструктурные решения - мобильные и контейнерные ЦОДЫ, которые могут быть развернуты в короткие сроки в труднодоступных районах для проведения анализа и принятия решений на местности, а также предложил для тестирования отечественные коммутаторы «Т-КОМ», недавно запущенные на рынок Госкорпорацией «Росатом».

Директор Центра импортонезависимых технологий АО «Гринатом» (Росатом) Александр Кондаков рассказал представителям нефтегазовых компаний о возможностях системы управления конфигурациями «Атом.Порт» для выполнения задач импортозамещения на промышленных предприятиях – от инвентаризации инфраструктуры до миграции рабочих мест на отечественное ПО и дальнейшего управления смешанной инфраструктурой. Особое внимание, по мнению спикера, следует уделять формированию комплексного подхода к процессам импортозамещения – формированию дорожной карты проекта, обучению специалистов предприятия, организации технической поддержки, вопросам выбора и приобретения отечественного программного и аппаратного обеспечения.

Начальник управления программой цифровизации Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» Виктория Цыгода представила участникам сессии уникальный опыт АО АСЭ по управлению проектами сооружения сложных инженерных объектов, который послужил основой для разработки собственной цифровой платформы Multi-D. Продукты Multi-D формируют единую информационную среду для всех участников проекта и обеспечивают поддержку в принятии управленческих решений на основе данных.

Руководитель направления проектного офиса по работе со стратегическими заказчиками компании «Русатом - цифровые решения» (Росатом) Алексей Глаголев в завершение сессии отметил устойчивые связи с предприятиями нефтегазовой сферы: «Госкорпорация «Росатом» уже осуществляет широкое сотрудничество с крупнейшими компаниями ТЭК в цифровой сфере. Наше предложение позволит активизировать совместную реализацию программ научно-технического сотрудничества, дорожных карт по цифровым продуктам и совместных проектов по НИРам и НИОКРам по важнейшим цифровым направлениям».

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 400 предприятий и организаций, в которых работает 275 тыс. чел. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»; ответственным за создание в России к 2024 г. квантового компьютера; совместно с Госкорпорацией «Ростех» выступает соисполнителем дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии». В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий: 11 цифровых продуктов выпущено на рынок в 2018-2020 гг., 4-6 запланированы к выводу на рынок в 2021 г. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС Росатом ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др.