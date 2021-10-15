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Ученые НГТУ НЭТИ создают "умные" электросети для авиации

Ученые НГТУ НЭТИ создают умные электросети для авиации

15 октября 2021, 16:15
Рубрика: Наука
Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: scientificrussia.ru

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Ученые кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ работают над созданием системы «умных» электросетей с высокими надежностью и качеством вырабатываемой электроэнергии в самолетах благодаря использованию тиристорных преобразователей частоты.

В вузе исследуют адаптивную стартер-генераторную систему. Обычно при построении системы электроснабжения летательных аппаратов функции электростартерного запуска газотурбинных двигателей и режима генерации электроэнергии совмещаются в одном устройстве. Такое совмещение позволяет повысить надежность, улучшить массогабаритные показатели авиасистем за счет отказа от большого числа быстроизнашиваемого оборудования в летательных аппаратах.

«Функциональность системы расширяется за счет подключения систем электроснабжения переменного и постоянного тока; фактически система приобретает статус «умной» электрической сети (smart grid)», — сообщила ассистент кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ Регина Сараханова.

В настоящее время ученые предложили применять непосредственный преобразователь частоты с естественной коммутацией в качестве основного преобразователя электроэнергии.  Включение в состав стартер-генераторной системы непосредственного преобразователя частоты с естественной коммутацией позволяет повысить надежность авиационных систем, поскольку силовая схема таких преобразователей имеет простую и надежную реализацию, содержит в своем составе попарно работающие тиристорные комплекты, которые обладают большой перегрузочной способностью и небольшими массогабаритными показателями. Сочетание такого преобразователя с синхронным генератором позволяет создать мощные каналы генерирования со значительной перегрузочной способностью. Применение параллельного инвертора напряжения с высокочастотной широтно-импульсной модуляцией позволяет уменьшить массу выходного фильтра непосредственного преобразователя частоты с естественной коммутацией, что также уменьшает массу и габариты системы в целом.

В настоящее время доказана эффективность создания предлагаемой системы, ведется ее проектирование в режиме генерации электрической энергии. В будущем планируется проанализировать режим стартерного запуска, провести проектирование, создать макетные и, возможно, опытные образцы. Отмечается, что предлагаемое решение может быть реализовано для различных сфер промышленности, в том числе и для космической отрасли.

Напомним, что направление «Силовая электроника и интеллектуальная энергетика» является одним из ведущих проектов, реализуемых НГТУ НЭТИ в рамках программы «Приоритет-2030». На стратегические проекты вуз получил грант Минобрнауки.

 

Информация предоставлена Управлением информационной политики Новосибирского государственного технического университета

Источник фото: https://tass.ru/proisshestviya/12623569

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Источник: scientificrussia.ru

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