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Вице-премьеры Армении и России обсудили возможности создания энергокоридора "Север - Юг"

Вице-премьеры Армении и России обсудили возможности создания энергокоридора Север - Юг

15 октября 2021, 17:15
Рубрика: Встречи
Метки: АРМЕНИЯ, АЛЕКСАНДР НОВАК
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Вице-премьер Армении Сурен Папикян на встрече со своим российским коллегой Александром Новаком обсудил возможности реализации инициативы "Энергетический коридор "Север - Юг" (Армения - Иран - Грузия - Россия). Встреча прошла в рамках Российской экономической недели, сообщает в пятницу пресс-служба армянского вице-премьера.

"В рамках конференции "Российская энергетическая неделя" вице-премьер Армении Сурен Папикян встретился с вице-премьером России Александром Новаком. Стороны подробно обсудили текущие вопросы газовой и энергетической программы двух стран, а также перспективы углубления регионального сотрудничества в сфере электроэнергетики. В частности, были упомянуты возможности реализации инициативы "Энергетический коридор "Север - Юг" (Армения - Иран - Грузия - Россия)", - сообщает офис вице-премьера.

Сурен Папикян встретился также с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. Обсуждались вопросы углубления сотрудничества в области атомной энергетики, продления срока эксплуатации действующего энергоблока Армянской АЭС, а также вопросы, связанные со строительством нового атомного энергоблока в Армении.

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Источник: ТАСС

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