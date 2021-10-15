 
Компании

"Москабельмет" — в фирменном вагоне метро

Вчера в Московском метрополитене состоялся торжественный запуск нового тематического поезда. Подвижной состав «Моспром — Космический» посвящен вкладу московской промышленности в дело освоения космического пространства. И «Москабельмет» в этом поезде, конечно, тоже есть!

Здесь собраны более 200 иллюстраций и фактов о самых ярких и важных событиях в развитии космической отрасли страны и о предприятиях, чья работа так или иначе связана с ней. Группа компаний «Москабельмет» — в числе этих предприятий. Наша продукция, в частности силовые кабели от «Завода Москабель» и волоконно-оптические — от «Москабель-Фуджикура», была поставлена на космодромы «Плесецк» и «Восточный» в 2017 и 2020 годах. Более того, космическая промышленность, наряду с нефтегазовой, — одна из наиболее актуальных направлений нашего дальнейшего развития.

ГК «Москабельмет» не в первый раз представлена в тематическом составе: год назад факты о работе предприятия во время Великой Отечественной войны узнавали пассажиры поезда «Московская промышленность — фронту». В этом году мы участвовали и в другом проекте, рассказывающем о космической отрасли, — в фотовыставке «Промышленность Москвы — космосу!».

В московском метро, которое признано одним из самых красивых в мире, регулярно курсируют красочно оформленные поезда, посвященные выдающимся деятелям страны, ее истории, науке, культуре, интересным событиям и мероприятиям. Есть составы, запущенные в честь регионов России: поезд, приуроченный к 100-летию Республики Коми, и поезд «Республика Башкортостан», который вышел на линию буквально пару дней назад. Как правило, тематические поезда курсируют по линиям примерно полгода. За это время состав могут увидеть около трех миллионов пассажиров.

Желаем и вам обязательно побывать в поезде «Моспром — Космический». ГК «Москабельмет», в этом году отметившая 126-летие, представлена в девятом вагоне, который посвящен космодрому «Восточный».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ГК "Москабельмет"

МКМZ
7.82

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Владимир Тулаев стал лучшим спортсменом Кубка Москвы по Тайскому боксу 15.10.2021
Владимир Тулаев стал лучшим спортсменом Кубка Москвы по Тайскому боксу
РУСАЛ представляет первое в России исследование о лучших мировых стандартах и российской практике оц... 15.10.2021
РУСАЛ представляет первое в России исследование о лучших мировых стандартах и российской практике оц...
ЗАО 15.10.2021
ЗАО "ЗЭТО" успешно реализовало программу импортозамещения
15.10.2021
"Сарансккабель-Оптика" приняла участие во Всероссийской конференции по волоконной оптике

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable! 22 года!
+