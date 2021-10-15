"Москабельмет" — в фирменном вагоне метро

Вчера в Московском метрополитене состоялся торжественный запуск нового тематического поезда. Подвижной состав «Моспром — Космический» посвящен вкладу московской промышленности в дело освоения космического пространства. И «Москабельмет» в этом поезде, конечно, тоже есть!

Здесь собраны более 200 иллюстраций и фактов о самых ярких и важных событиях в развитии космической отрасли страны и о предприятиях, чья работа так или иначе связана с ней. Группа компаний «Москабельмет» — в числе этих предприятий. Наша продукция, в частности силовые кабели от «Завода Москабель» и волоконно-оптические — от «Москабель-Фуджикура», была поставлена на космодромы «Плесецк» и «Восточный» в 2017 и 2020 годах. Более того, космическая промышленность, наряду с нефтегазовой, — одна из наиболее актуальных направлений нашего дальнейшего развития.

ГК «Москабельмет» не в первый раз представлена в тематическом составе: год назад факты о работе предприятия во время Великой Отечественной войны узнавали пассажиры поезда «Московская промышленность — фронту». В этом году мы участвовали и в другом проекте, рассказывающем о космической отрасли, — в фотовыставке «Промышленность Москвы — космосу!».

В московском метро, которое признано одним из самых красивых в мире, регулярно курсируют красочно оформленные поезда, посвященные выдающимся деятелям страны, ее истории, науке, культуре, интересным событиям и мероприятиям. Есть составы, запущенные в честь регионов России: поезд, приуроченный к 100-летию Республики Коми, и поезд «Республика Башкортостан», который вышел на линию буквально пару дней назад. Как правило, тематические поезда курсируют по линиям примерно полгода. За это время состав могут увидеть около трех миллионов пассажиров.

Желаем и вам обязательно побывать в поезде «Моспром — Космический». ГК «Москабельмет», в этом году отметившая 126-летие, представлена в девятом вагоне, который посвящен космодрому «Восточный».