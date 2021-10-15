С 5 по 8 октября в Перми прошла VIII Всероссийская конференция по волоконной оптике, собравшая около 200 экспертов отрасли со всего мира. Конференция прошла при поддержке Научного центра волоконной оптики им. Е.М. Дианова РАН и Пермской Научно-производственной компании (ПАО ПНППК).

Посетители конференции имели возможность получить актуальную информацию о последних новинках и решениях в области волоконной оптики и интегральной фотоники. Программа конференции предусматривала работу 9 разных секций.

Как отмечает участник конференции, ведущий инженер-технолог ООО «Сарансккабель-Оптика» Игорь Фролов:

«Прошедшие в первый день пленарные выступления были очень содержательными и насыщенными, показывающими, что отрасль бурно развивается и мы подходим к переломному моменту развития - внедрения новейших технологий».

Об этом свидетельствовали выступления Владимира Тещикова, директора «Т8», Никиты Короткова «Корнинг-СНГ».

По секции «Кабели и связь» было много интересных выступлений как ученых, так и практиков. С основными докладами выступили: директор направления департамента опорных сетей ПАО «Ростелеком» Дмитрий Павлов, руководитель направления кабелей связи ВНИИКП Наталья Овчинникова.

В рамках работы сессии с докладом «Статистический подход к расчету затухания ретрансляционных участков протяженных ВОЛС» выступил ведущий инженер-технолог ООО «Сарансккабель-Оптика» И.В.Фролов. Доклад имел научно-практический характер и был основан на реальном опыте производства ОКГТ для протяжённой ВОЛС.

Также компания «Сарансккабель-Оптика» была представлена на стендовой сессии с докладом «О влиянии флуктуаций сигала на точность измерений коэффициента затухания оптических волокон в Рэлеевской рефлектометрии», в котором сделана попытка рассмотреть природу флуктуации сигналов рефлектограмм на основе аналогии с похожей задачей радиолокации и установить влияющие факторы. Доклад был подготовлен Игорем Фроловым и его учеником, молодым инженером-технологом ООО «Сарансккабель-Оптика» Евгением Тараскиным. Их выступление вызвало интерес и споры среди специалистов.

В рамках конференции для гостей подсекции «Кабели» была организована экскурсия на завод Инкаб, где им показали процесс производства оптических кабелей и основные производственные линии.

Тезисы докладов участников конференции будут опубликованы в виде спецвыпуска журнала «Фотон-Экспресс», а рекомендованные Программным комитетом статьи на основе докладов на конференции будут опубликованы в журналах «Квантовая электроника», «Physics of wave phenomena» и «Прикладная фотоника».