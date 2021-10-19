 
Инвестиции (проекты)

В Петербурге стартовало строительство нового корпуса центра протонной терапии

В Петербурге стартовало строительство нового корпуса центра протонной терапии

19 октября 2021, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: 78.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
161

Сегодня в Приморском районе Петербурга на Глухарской улице, 16, заложили камень в основание нового госпитального корпуса Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС).

В пресс-службе Смольного сообщили, что это уже второй проект в области протонной терапии, которой реализует институт. Проект второй очереди представили ещё в декабре прошлого года. Соглашение о сотрудничестве в его реализации было подписано в июне на ПМЭФ.

По словам губернатора Александра Беглова, благодаря новому корпусу удастся увеличить объёмы высокотехнологичной онкологической помощи, что сделает её доступнее для пациентов. Поддержку в реализации проекта институт получит от профильных комитетов. На строительство потратят более 6 млрд рублей.

В новом 12-этажном здании общей площадью почти 30 тыс. «квадратов» разместят детский и взрослый стационары. Будут работать отделения диагностики, дистанционной и контактной лучевой терапии, хирургии, реанимации и интенсивной терапии. Клинику оснастят самым современным оборудованием. Также возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, пансионат для родственников пациентов и приглашённых специалистов.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: 78.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Краснодаре построят Краевой онкологический центр 19.10.2021
В Краснодаре построят Краевой онкологический центр
В Петербурге рядом со станцией метро 19.10.2021
В Петербурге рядом со станцией метро "Купчино" планируется построить новый автовокзал, гостиницу и п...
19.10.2021
"Дальневосточный квартал" в Хабаровске позволит обеспечить жильем более 20 тыс. человек
19.10.2021
"Черноморнефтегаз" реконструирует ГРС "Ялта"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable! 22 года!
+