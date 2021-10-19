Сегодня в Приморском районе Петербурга на Глухарской улице, 16, заложили камень в основание нового госпитального корпуса Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС).

В пресс-службе Смольного сообщили, что это уже второй проект в области протонной терапии, которой реализует институт. Проект второй очереди представили ещё в декабре прошлого года. Соглашение о сотрудничестве в его реализации было подписано в июне на ПМЭФ.

По словам губернатора Александра Беглова, благодаря новому корпусу удастся увеличить объёмы высокотехнологичной онкологической помощи, что сделает её доступнее для пациентов. Поддержку в реализации проекта институт получит от профильных комитетов. На строительство потратят более 6 млрд рублей.

В новом 12-этажном здании общей площадью почти 30 тыс. «квадратов» разместят детский и взрослый стационары. Будут работать отделения диагностики, дистанционной и контактной лучевой терапии, хирургии, реанимации и интенсивной терапии. Клинику оснастят самым современным оборудованием. Также возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, пансионат для родственников пациентов и приглашённых специалистов.