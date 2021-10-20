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Состоялось заседание Российско-Китайской Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности

Состоялось заседание Российско-Китайской Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности

20 октября 2021, 17:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНПРОМТОРГ, КИТАЙ
Отрасль: Металлургия Машиностроение 
Источник: Минпромторг России

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Министр промышленности и информатизации Китайской Народной Республики Сяо Яцин в формате ВКС провели шестое заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития промышленной кооперации в приоритетных областях.

Денис Мантуров назвал Подкомиссию ключевым форматом российско-китайского диалога в сфере промышленной кооперации.

Мне приятно отметить, что крепкое партнёрство стран уверенно выдерживает испытание пандемией. Это подтверждает динамика двустороннего товарооборота: небольшое снижение в 2020 году с опережением компенсировано ростом взаимной торговли в первые семь месяцев 2021 года почти на 30%, до 74 млрд долларов. Если набранный темп сохранится, то по итогам года мы можем выйти на рекордные 125-130 млрд долларов,

- заявил глава Минпромторга России.

Одной из ключевых тем заседания стала реализация двусторонних проектов в области гражданского авиастроения. Отмечен прогресс в совместной работе по созданию тяжёлого вертолёта и широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета.

В рамках Подкомиссии также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере автомобилестроения, судостроения, металлургии, в области радиоэлектронной, химической и фармацевтической промышленности.

Особое внимание уделено инвестиционным проектам, реализуемым ведущими китайскими компаниями в России, в частности, по производству автомобилей, бытовой техники и электроники.

Подобные проекты служат благодатной почвой для активного встраивания размещаемых в России промышленных площадок в глобальные цепочки китайских концернов. В том числе этот формат хорошо подходит для организации производств под экспортные рынки третьих стран,

- отметил Денис Мантуров.

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Источник: Минпромторг России

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