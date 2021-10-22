В Сочи модернизируют три подстанции

В Сочи планируют модернизировать три подстанции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Алексей Копайгородский.

В частности, речь идет о подстанции «Пасечная». Она обеспечивает электроэнергией более чем 6,5 тысяч жителей сел Барановка и Русская Мамайка, улиц Пасечная, Целинная и Плеханова.

– Она питает 100 трансформаторных подстанций, 24 социально значимых объекта, – добавил Копайгородский.

Градоначальник отметил, что подстанция работает с 1972 года. На сегодняшний день сильно изношена, и нагрузки превышают имеющиеся ресурсы. К ноябрю следующего года здесь подключат два трансформатора мощностью 40 МВт каждый вместо 16 МВт имеющихся. Кроме того, новейшее цифровое оборудование позволит вести удаленный контроль за объектом. Кроме того, модернизация ведется на подстанциях «Адлер» и «Кудепста». Градоначальник отметил, что реконструкция обеспечит надежное энергоснабжение.