Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий выступил с докладом на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба), посвященном подготовке к прохождению отопительного сезона 2021–2022 годов в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Заседание Федерального штаба состоялось 25 октября в Калининграде под руководством министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова. В мероприятии участвовали руководители региональных штабов СЗФО, руководство электроэнергетических компаний и представители региональных органов власти.

В ходе доклада Федор Опадчий проанализировал динамику потребления электроэнергии и мощности в энергосистемах, входящих в СЗФО. За период с 1 января по 30 сентября 2021 года энергопотребление в СЗФО составило 70,5 млрд кВт•ч, что на 5,2 % (1,7 млрд кВт•ч) больше аналогичного показателя прошлого года. Он отметил рост электропотребления во всех региональных энергосистемах СЗФО, в том числе по сравнению с 2019 годом, за исключением энергосистемы Мурманской области, которая снизила потребление электроэнергии прежде всего в связи с остановкой никелевого производства Кольского ГМК.

По прогнозу Системного оператора, в предстоящем ОЗП сохранится положительная динамика потребления. В октябре 2021 – марте 2022 года величина прироста потребления электроэнергии составит 2,6 % относительно показателей ОЗП 2020/2021 года, прирост максимального потребления мощности ожидается на уровне 2,4 % относительно предыдущего ОЗП – до 17,1 ГВт.

Руководитель Системного оператора сообщил, что Калининградская энергосистема в очередной раз подтвердила техническую готовность к работе в изолированном режиме в случае возможного отделения энергосистем стран Балтии от синхронной зоны. В ходе состоявшихся 25 сентября 8-часовых натурных испытаний впервые было задействовано генерирующее оборудование введенной в работу в 2020 году Приморской ТЭС. Федор Опадчий отметил, что в ходе подготовки к испытаниям субъектами электроэнергетики проведено 60 общесетевых и общестанционных тренировок, 36 контрольных тренировок, в том числе 6 общесистемных с диспетчерским персоналом. Кроме того, по результатам предыдущих испытаний в 2020 году в филиале Системного оператора Балтийское РДУ введен в работу оптимизированный алгоритм выбора управляющих воздействий программно-технического комплекса противоаварийной автоматики (ПТК ПА) энергосистемы Калининградской области для обеспечения дозированных воздействий в послеаварийных режимах.

Для повышения надежности работы Калининградской энергосистемы в Балтийском РДУ планируется создание централизованной системы автоматического поддержания резервов активной мощности (АПРАМ), позволяющей на основании данных о текущих параметрах режима в реальном времени определять требуемые энергосистеме для регулирования частоты резервы активной мощности и автоматически поддерживать их за счет изменения загрузки электростанций. Руководитель Системного оператора отметил необходимость обеспечить АО «Интер РАО – Электрогенерация» подключение всех ТЭС энергосистемы Калининградской области к системе АПРАМ.

В числе наиболее значимых проектов, реализованных в 2021 году на территории СЗФО, – ввод в работу шестого энергоблока Ленинградской АЭС мощностью 1188 МВт, кабельно-воздушной линии 330 кВ, обеспечивающей выдачу мощности 1‑й очереди Ленинградской АЭС-2, а также сетевых объектов 330 кВ в рамках реализации утвержденного распоряжением Правительства РФ комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. До конца этого года в СЗФО планируется ввод генерирующего оборудования ТЭЦ АО «Монди СЛПК» мощностью 84 МВт и объектов 330 кВ, обеспечивающих увеличение пропускной способности Кола-Карельского транзита. В планах на 2023 год – ввод на Кольской АЭС комплекса противоаварийной автоматики с функцией АРКЗ (автоматика разгрузки при коротких замыканиях), обеспечивающей сохранение динамической устойчивости генерирующего оборудования электростанции при тяжелых (близких и/или длительных) коротких замыканиях.

Рассказывая об использовании цифровых технологий при управлении электроэнергетическим режимом, Федор Опадчий отметил, что Системный оператор совместно с субъектами электроэнергетики внедряет дистанционное управление оборудованием сетевых объектов в СЗФО. Проекты дистанционного управления оборудованием реализованы на восьми подстанциях (ПС) 110–330 кВ, а также на одной ветровой электростанции. На 2021–2023 годы запланирована реализация дистанционного управления оборудованием двенадцати ПС 330 кВ, двух распределительных пунктов 330 кВ, одной ПС 220 кВ и четырех ПС 110 кВ, а также сетевым оборудованием четырех электростанций.

В рамках программы цифровизации идет работа по внедрению системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ). Она позволяет выполнять расчеты допустимых перетоков активной мощности для текущей схемно-режимной ситуации и тем самым обеспечит возможность наиболее полного использования имеющейся пропускной способности электрической сети без снижения уровня надежности энергосистемы. В СЗФО технология СМЗУ внедрена на 13 контролируемых сечениях. До конца 2023 года планируется ввод цифровой системы еще на 11 контролируемых сечениях. Кроме того, в 2022 году в ОДУ Северо-Запада планируется начать опытную эксплуатацию СМЗУ при оперативном планировании электроэнергетического режима.

В завершение Председатель Правления АО «СО ЕЭС» сообщил, что по состоянию на 22 октября диспетчерскими центрами Системного оператора на территории Северо-Западного федерального округа выполняются все показатели готовности к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года.