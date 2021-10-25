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Создание ОЭЗ в Кисловодске принесет курорту около 5 тыс. рабочих мест

Создание ОЭЗ в Кисловодске принесет курорту около 5 тыс. рабочих мест

25 октября 2021, 11:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ОЭЗ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Туристско-медицинский кластер "Солнечная долина" с санаториями, гостиницами, бассейнами и ресторанами планируют создать в Кисловодске Ставропольского края. Особая экономическая зона (ОЭЗ) будет способствовать организации около 5 тыс. рабочих мест, сообщил в пятницу и. о. главы курорта Вячеслав Сергиенко.

"На 300 га [будущего туристско-медицинского кластера "Солнечная долина"] появятся новые здравницы, гостиницы, открытые бассейны с натуральной минеральной водой, рестораны и поля для занятий спортом. Сегодня уже разрабатываем проекты сопутствующей инфраструктуры кластера: ожидается масштабная реконструкция дороги, ведущей к долине, и строительство инженерных сетей. Создание особой экономической зоны принесет около 5 тыс. рабочих мест", - написал Сергиенко в Instagram.

По его словам, площадка особой экономической зоны расположена на юго-востоке Кисловодска. С северо-запада территория граничит с национальным парком "Кисловодский", с юга и юго-запада - с долиной реки Ольховка, с севера - с горным склоном Джинальского хребта.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.

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Источник: ТАСС

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