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30-километровый участок автодороги Сургут – Салехард отремонтируют за 5,6 млрд

30-километровый участок автодороги Сургут – Салехард отремонтируют за 5,6 млрд

26 октября 2021, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Участок «Пуровск – Коротчаево» автомобильной дороги «Сургут – Салехард» отремонтируют до осени 2023 года, сообщает RosTender.info. Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа проводит электронный аукцион на капитальный ремонт. Подрядчику предстоит отремонтировать трассу длиной 29,943 км – обновить дорожную одежду и 8 мостов, удлинить существующие водопропускные трубы.

Проектом также предусмотрено устройство восьми примыканий и одного пересечения. Ремонтные работы завершатся к концу октября 2023 года. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 11 ноября, с подрядчиком заключат контракт на 5,6 млрд рублей.

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Источник: Ростендер

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