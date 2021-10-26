Участок «Пуровск – Коротчаево» автомобильной дороги «Сургут – Салехард» отремонтируют до осени 2023 года, сообщает RosTender.info. Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа проводит электронный аукцион на капитальный ремонт. Подрядчику предстоит отремонтировать трассу длиной 29,943 км – обновить дорожную одежду и 8 мостов, удлинить существующие водопропускные трубы.

Проектом также предусмотрено устройство восьми примыканий и одного пересечения. Ремонтные работы завершатся к концу октября 2023 года. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 11 ноября, с подрядчиком заключат контракт на 5,6 млрд рублей.