Энергоснабжение Южной Осетии возобновлено

Фото: Sputnik

В Южной Осетии с 19.00 возобновили подачу электричества, приостановленную в полночь понедельника. Как сообщили ранее в ГУП "Энергоресурс", вынужденная мера была связана с работами по строительству резервной ЛЭП.

Строительство дополнительной линии электропередачи в Южную Осетию производится Федеральной сетевой компанией РФ. Новая ЛЭП призвана решить проблему частых аварий в зимний период.

В сентябре прошлого года в Москве было подписано соглашение между правительствами Южной Осетии и России о технологическом присоединении участка линии электропередачи (ЛЭП) в районе Рукского тоннеля. Дополнительная ЛЭП позволит повысить надежность работы энергосистемы Южной Осетии. Ее строительство ведется в рамках Инвестпрограммы содействия соцэкономразвитию, финансирование проекта разбито на три года.

Фактический объем работ по проведению кабеля и его присоединению к электросетям республики планируется завершить в 2021 году. Инвестиции в проект составят 1,7 миллиарда рублей.