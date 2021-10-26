 
За рубежом

Энергоснабжение Южной Осетии возобновлено

Энергоснабжение Южной Осетии возобновлено

26 октября 2021, 13:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: sputnik-ossetia.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
163

Фото: Sputnik

В Южной Осетии с 19.00 возобновили подачу электричества, приостановленную в полночь понедельника. Как сообщили ранее в ГУП "Энергоресурс", вынужденная мера была связана с работами по строительству резервной ЛЭП.

Строительство дополнительной линии электропередачи в Южную Осетию производится Федеральной сетевой компанией РФ. Новая ЛЭП призвана решить проблему частых аварий в зимний период.

В сентябре прошлого года в Москве было подписано соглашение между правительствами Южной Осетии и России о технологическом присоединении участка линии электропередачи (ЛЭП) в районе Рукского тоннеля. Дополнительная ЛЭП позволит повысить надежность работы энергосистемы Южной Осетии. Ее строительство ведется в рамках Инвестпрограммы содействия соцэкономразвитию, финансирование проекта разбито на три года.

Фактический объем работ по проведению кабеля и его присоединению к электросетям республики планируется завершить в 2021 году. Инвестиции в проект составят 1,7 миллиарда рублей.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: sputnik-ossetia.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Утвержден разработчик проекта первого трансграничного HVDC соединения между Саудовской Аравией и Еги... 26.10.2021
Утвержден разработчик проекта первого трансграничного HVDC соединения между Саудовской Аравией и Еги...
В Португалии введена в эксплуатацию одна из крупнейших в стране солнечных электростанций мощностью 2... 25.10.2021
В Португалии введена в эксплуатацию одна из крупнейших в стране солнечных электростанций мощностью 2...
Системные операторы стран Балтии и Польши подали заявку на финансирование со стороны ЕС второй фазы ... 25.10.2021
Системные операторы стран Балтии и Польши подали заявку на финансирование со стороны ЕС второй фазы ...
Правительство Румынии подтвердило планы строительства двух новых энергоблоков на АЭС Чернавода 22.10.2021
Правительство Румынии подтвердило планы строительства двух новых энергоблоков на АЭС Чернавода
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно