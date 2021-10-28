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Бжания и Новак обсудили вопросы энергетического партнерства Абхазии и России

Бжания и Новак обсудили вопросы энергетического партнерства Абхазии и России

28 октября 2021, 16:45
Рубрика: Встречи
Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК, АБХАЗИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Президент Абхазии Аслан Бжания, находящийся с рабочим визитом в Москве, обсудил в четверг с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком вопросы энергетического партнерства двух государств и газификации республики. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

В Абхазии в последние годы в осенне-зимний период возникает энергодефицит, вызванный увеличением потребления электроэнергии, и зачастую приходится обращаться за помощью к РФ. Кроме того, на потребление электроэнергии влияет и незаконный майнинг криптовалюты. В этой связи этот вид деятельности в республике запрещен до конца марта 2022 года.

"В ходе рабочего визита Аслана Бжании в Москву состоялась встреча с Александром Новаком. Они обсудили вопросы реализации дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Республики Абхазия, а также ряд других актуальных вопросов абхазо-российского сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как сообщается на официальном сайте правительства РФ, в рамках встречи были обсуждены меры по сохранению надежного энергоснабжения и ситуация в энергетике республики с учетом перспективных планов ее развития.

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Источник: ТАСС

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