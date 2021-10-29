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Кабельный Цветлит принял участие в совещании с ПАО "Транснефть"

Кабельный Цветлит принял участие в совещании с ПАО Транснефть

29 октября 2021, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Цветлит

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Новости компании

26 октября в Москве «Цветлит» принял участие в совещание представителей компании ПАО «Транснефть» и Российскими предприятиями кабельной отрасли. Основной повесткой совещания стали вопросы о развитии долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, ценообразования и качества выпускаемой продукции.

В рамках встречи участники ознакомились с политикой и правилами проведения закупки кабельной продукции ПАО «Транснефть», обсудили вопросы относительно процедуры вступления в реестр основных видов продукции. В ходе совещание особое внимание уделили состоянию кабельной отрасли и качеству выпускаемой продукции. Также участники совещания обсудили вопросы о перспективах в сфере совместного сотрудничества.

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Источник: Цветлит

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