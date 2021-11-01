В Тюменской области построят завод по переработке гороха

Соглашение о строительстве в Тюменской области завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тысяч тонн в год заключили региональное правительство и АО «Протеинсиб» 29 октября. Документ подписали глава региона Александр Моор и директор компании Сергей Мамонтов, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Сегодня мы дали старт одному из крупнейших инвестиционных проектов Тюменской области. В нашем регионе будет создано уникальное производство по переработке гороха, не имеющее аналогов в России. За этим проектом стоит агрохолдинг «Юбилейный» – одно из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса не только в Тюменской области, но и во всей стране», – отметил губернатор.

Инвестиции компании «Протеинсиб» в строительство завода в Ишимском районе составят более 7 млрд рублей, в результате реализации проекта будет создано не менее 150 новых рабочих мест. Александр Моор выразил уверенность в том, что новое производство станет очередным серьезным шагом на пути формирования в Тюменской области биотехнологического кластера по глубокой переработке сельхозпродукции.

Сергей Мамонтов поблагодарил губернатора и правительство области за доверие и поддержку инвестпроекта.

«Успех нашей компании во многом связан с эффективным взаимодействием бизнеса и власти. Тюменская область всегда славилась инновациями. Наш проект продолжает эту славную традицию. Используемая технология, производимые продукты не имеют аналогов в России», – заявил руководитель компании «Протеинсиб».

Правительство Тюменской области готово оказывать максимальное содействие реализации инвестиционных проектов по созданию на территории региона современных производств, подчеркнул Александр Моор.



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