Подстанция (ПС) 110/10 кВ «Мокроус» – основной центр электроснабжения рабочего поселка Мокроус (административный центр Фёдоровского района). Через территориальную сетевую организацию электроэнергия поступает на объекты социальной, коммунальной инфраструктуры, а также 6 тыс. человек населения. Непосредственно с центра питания электрическую энергию получают жители сел Ивановка, Митрофановка, Михайловка, Николаевка, Семеновка. Здесь же функционируют врачебная амбулатория, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 2 филиала школы. ПС обеспечивает электроснабжение железнодорожной станции «Мокроус».

В ходе реконструкции на ПС 110/10 кВ «Мокроус» установлено новое оборудование открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ и комплектного распределительного устройства 10 кВ. Устаревшие коммутационные агрегаты ОРУ 110 кВ заменены на современные элегазовые, масляные выключатели 10 кВ - на вакуумные. Смонтированы новые трансформаторы напряжения и трансформаторы тока, линейные разъединители 110 кВ с электрическими приводами для возможности дистанционного управления. Выполнена установка устройств релейной защиты и автоматики на микропроцессорной базе, систем сбора и передачи технологической информации. Силовые трансформаторы перемещены на новые фундаменты. Сооружен новый маслосборник.

Реконструкция проведена в рамках инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети». Стоимость работ – 156 млн рублей.

Результатом реконструкции ПС 110/10 кВ «Мокроус» стало снижение затрат на обслуживание оборудования, повышение надежности работы энергообъекта и электроснабжения потребителей, рост оперативности управления электрической сетью, значительное повышение электрической и пожарной безопасности.