Регистрация участников и экспертов Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартует 12 января 2022 года. Основной сезон чемпионата продлится 5 месяцев и завершится финалом в Москве в конце мая 2022 года. Участникам предстоит решать задачи по теме «Индустрия 4.0».

Единая тема сезона охватит все инженерные кейсы и другие задания, которые разработают партнеры чемпионата – компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных отраслей.

«Индустрия 4.0» подразумевает всеохватывающее внедрение в нашу жизнь современных технологий, искусственного интеллекта, роботизацию и цифровизацию всех процессов, дополненную и виртуальную реальность. Реализовывать преимущества четвертой промышленной революции предстоит именно молодому поколению. Мы ждем от участников чемпионата «CASE-IN» идеи, которые приведут к созданию новых направлений и продуктов, помогут повысить производительность, конкурентоспособность и безопасность в ключевых отраслях экономики нашей страны», – рассказал основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев.

Принять участие в чемпионате могут школьники, студенты и молодые специалисты из любого региона России.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов поделился:

«Мы развиваем проект как социальный лифт. Так, наградой победителям и призерам станут возможности роста. Школьники получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в 42 вуза-партнера проекта, для студентов предусмотрены льготные условия приема в аспирантуру и магистратуру 20 вузов-партнеров, а молодых специалистов ждет профессиональный и карьерный рост. Также лучшие участники отправятся на отраслевые молодежные образовательные форумы».

Для участия в юбилейном сезоне чемпионата «CASE-IN» необходимо пройти регистрацию, которая открылась 12 января 2022 года.

Ссылки на регистрацию:

Студенческая лига: https://lk.case-in.ru/registration/2022/case-in

Лига молодых специалистов: https://lk.case-in.ru/registration/2022/case-in-MS

Школьная лига: https://lk.case-in.ru/registration/2022/case-in-SL

Регистрация экспертов и гостей: https://lk.case-in.ru/registration/2022/case-in/expert-guest

Организаторами Осеннего кубка чемпионата «CASE-IN» выступают Фонд «Надежная смена» , Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Проект «CASE-IN» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным в 2015 году.

Организаторы Чемпионата − Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела», АНО «Россия – страна возможностей» и ООО «АстраЛогика». Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой лиги «CASE-IN» выступает Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения», соорганизатором направлений «Горное дело» и «Геологоразведка» выступает Межрегиональная общественная организация «Академия горных наук», а соорганизатором Лиги молодых специалистов – ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».

Национальные партнеры Чемпионата: Министерство энергетики РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, АНО «Россия – страна возможностей», также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».