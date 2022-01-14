В рамках Гайдаровского форума прошла сессия «Россия и мир», где Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев, а также генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа обсудили вопросы международной кооперации и развития реального сектора отечественной промышленности.

Дискуссия о «своем» пути российской промышленности на внутреннем и внешних рынках стала ядром состоявшейся сессии. В этом контексте национальный проект «Международная кооперация и экспорт», курируемый Минпромторгом России, становится системой координат, а его реализация предполагает разработку, внедрение и совершенствование необходимых для этого инструментов – мер финансовой и нефинансовой поддержки. Денис Мантуров отметил, что по итогам 2021 года показатель несырьевого неэнергетического экспорта по сельскому хозяйству вырос на 15%, а по промышленности - на 30%. Это стало возможным благодаря проводимой промышленной политике.

Владимир Гутенев – модератор сессии - поднял вопрос о заявлении ЕС в ВТО в отношении организации государственных закупок на территории России и недопущению к ним иностранных компаний. Министр ответил, что одной из основных задач Минпромторга России является защита нашего технологического и продуктового суверенитета, в том числе в условиях введенных санкций. Это возможно, например, благодаря правилам «третий» и «второй лишний» в отношении поставщиков, принимающих участие в государственных закупках. При этом важно учитывать, что никаких иных ограничений по отношению к зарубежным партнерам и поставщикам на территории России не вводится.

Мы реализуем программы импортозамещения именно для того, чтобы, во-первых, обеспечить преференции на внутреннем рынке, а во-вторых, дать возможность воспользоваться госзакупками как гарантированным инструментом для сбыта разрабатываемой продукции. Так, за прошлый год объем поставленной продукции составил 5,5 триллионов рублей, и каждый год эта сумма только увеличивается,

- отметил Денис Мантуров.

Также на сессии обсудили механизм СПИК 2.0.

Основной посыл обновленной версии инвестиционных контрактов заключается в повышении уровня технологической компетенции. Нам удалось с этим справиться. В рамках 45 специнвестконтрактов мы привлекли более 1 триллиона рублей как уже исполненных инвестиций, так и тех, которые еще находятся на этапе реализации (прим. также заключено еще 11 СПИК 2.0 и дополнительно привлечено еще 300 млрд руб.),

- рассказал Министр.

Кирилл Липа в рамках темы EPC-контрактов (контракты на полный цикл реализации проекта) рассказал о совместной работе Минпромторга России с «Трансмашхолдингом» по проекту в Египте. Компанией «Тверской вагоностроительный завод» (входит в «Трансмашхолдинг») подписан 7-летний контракт на поставку более 1300 вагонов на сумму более 1 млрд евро в Египет. Сегодня доля российской продукции в области железнодорожной техники на рынке этой страны превышает 30%.

Министр отметил, что реализация таких EPC-контрактов будет способствовать расширению международного присутствия российских компаний на зарубежных рынках и в целом повлияет на развитие отечественной промышленности.

В продолжение сессии участники обсудили концепцию нового плана импортозамещения 2.0, предполагающую использование собственного сырья, материалов и комплектующих и обеспечивающую стабильность их поставок на внутреннем рынке.