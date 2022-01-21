Власти Тульской области рассчитывают с 45 до 95 увеличить число резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" за счет расширения ее территории с 471 га до 1 тыс. га. Об этом сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор Корпорации развития Тульской области Григорий Лаврухин в кулуарах форума Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству.

"Правительство региона подготовило уже проект заявки на расширение ОЭЗ до 1 тыс. га. Возможность увеличения этой зоны нам позволит разместить до 95 резидентов. На сегодня приняты решения о строительстве второй очереди магистральной инфраструктуры - это энергетика, газификация, водоснабжение", - сказал Лаврухин.

Он отметил, что на данный момент плановая мощность ОЭЗ - 45 резидентов. На ее территории зарегистрированы уже 25 компаний, заявленный объем инвестиций превышает 26 млрд рублей.

"Сегодня у нас работают четыре предприятия, в активной стадии строительства находятся 11 заводов, остальные резиденты находятся в предпроектной стадии. Несмотря на преференции, которые предоставлены резидентам, регион с 2021 года получает прибыль в виде отчислений налогов на доходы физических лиц, исходя из созданных рабочих мест", - отметил Лаврухин.

ОЭЗ "Узловая" площадью 471 га создали в 2016 году, она находится в Узловском районе на пересечении федеральной автомагистрали М-4 "Дон" и автодороги Р-140 между двумя крупнейшими промышленными центрами региона - Тулой и Новомосковском.