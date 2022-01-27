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АО "Мособлэнерго" обеспечило передачу 14,67 млрд киловатт-часов электроэнергии

АО Мособлэнерго обеспечило передачу 14,67 млрд киловатт-часов электроэнергии

27 января 2022, 14:59
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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По итогам 2021 года объем переданной электроэнергии в сетях АО «Мособлэнерго» составил 14,67 млрд киловатт-часов. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года полезный отпуск увеличился более чем на 1,6 миллиарда киловатт-часов.

Увеличение объема передачи электроэнергии связано с принятием новых сетей, в том числе на территории Балашихинского городского округа. Фактические потери электроэнергии в 2021 году составили 12,50%, что ниже норматива на 30 миллионов киловатт-часов.

В планах АО «Мособлэнерго» в 2022 году увеличение объема передачи электроэнергии в связи с принятием новых участков сетей.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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