По итогам 2021 года объем переданной электроэнергии в сетях АО «Мособлэнерго» составил 14,67 млрд киловатт-часов. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года полезный отпуск увеличился более чем на 1,6 миллиарда киловатт-часов.

Увеличение объема передачи электроэнергии связано с принятием новых сетей, в том числе на территории Балашихинского городского округа. Фактические потери электроэнергии в 2021 году составили 12,50%, что ниже норматива на 30 миллионов киловатт-часов.

В планах АО «Мособлэнерго» в 2022 году увеличение объема передачи электроэнергии в связи с принятием новых участков сетей.