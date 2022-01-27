Объем выполненных работ и другие рабочие моменты стали темами для обсуждения на выездном совещании с представителями подрядной организации, которое провел генеральный директор АО «Сетевая компания Ильшат Фардиев.

Подстанция напряжением 220кВ «Тойма-2», введенная в эксплуатацию в 1989 году, является стратегически важным центром энергопитания Прикамской зоны республики – крупных промышленных предприятий, среди которых АО Химический завод им. Л.Я. Карпова, АО «Аммоний», НГДУ «Прикамнефть». От нее осуществляется электроснабжение городов Елабуга, Менделеевск и Агрыз, сотни малых населенных пунктов и предприятий агропромышленного комплекса. Без преувеличения можно сказать, что в настоящий момент она является одним из ключевых элементов формируемого «энергетического кольца» в зоне ответственности филиала АО «Сетевая компания» Елабужские электрические сети.

Подстанция запроектирована в период взаимодействия СССР в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на оборудовании, в том числе зарубежного производства. Эксплуатация маломасляных выключателей (производства НРБ типа ММО-110) требовала серьезной реновации, а ряд аварийных ситуаций, произошедших на подстанции в последнее время, ускорил процесс включения её в Инвестиционную программу компании. Решение о полномасштабной реконструкции ПС 220кВ Тойма-2 было одобрено Министерством энергетики РФ и руководством РТ.

Руководством компании было принято решение о строительстве цифровой подстанции с наиболее перспективной в настоящее время третьей конфигурацией архитектуры вторичных и технологических систем подстанции.

Генеральным подрядчиком, выполняющим комплекс работ по проектированию и реконструкции, выступает ООО «КЭР- Холдинг», в портфеле которого имеется уже несколько успешно реализованных для АО «Сетевая компания» «цифровых» инвестиционных проектов (ПС 220 кВ Зеленодольская, ПС 110 кВ Портовая и др).

При проектировании подстанции было принято решение о необходимости ее строительства на новом месте. Существующая подстанция находится в болотистом низинном месте (это следствие «порочной» практики 1980-х годов, когда проектирование и строительство энергообъектов проводилось на бросовых землях, не пригодных для сельскохозяйственного возделывания), а также расположена между двумя реками - Камой и Тоймой, на участке со своеобразным природным резервуаром для сбора подземных вод. Ситуацию усугубило и позже проведенное строительство неподалеку автомобильной дороги М7 Волга-Бизяки: из-за повреждения водопропускных труб под дорогой она стала своеобразной дамбой по задержке поверхностных вод. Постоянное подтопление территории подстанции привело к разрушению фундаментов под оборудованием и сооружениями.

По словам представителя подрядной организации, вместо «плывущего» грунта новая подстанция будет располагаться на песчаном основании, а отвести поверхностные воды с ее территории позволит строительство водоотводных канав. Траншеи по периметру подстанции уже выкопаны и будут «закольцованы» после окончательного переноса подстанции на новое место. Для укрепления фундаментов под оборудование на ОРУ 110 кВ будет использовано 600 буронабивных свай глубиной до 8 метров. Это позволит исключить проблему подмывания и промерзания грунтов.

В настоящей момент специалисты подрядной организации проводят работы на части отведенной под новое строительство территории, где будут располагаться 10 новых ячеек ОРУ 110 кВ – построены фундаменты и монтаж самого оборудования и ошиновки 3 и 4 секции ОРУ 110 кВ (8 ячеек выключателей 110 кВ). Выполнен шинный мост 110 кВ автотрансформатора АТ-2 (от существующего шинного моста до новой 3-4 секции шин). Монтируемое оборудование на ОРУ 110 кВ отечественного производителя - ЗАО «ЗЭТО» (г. Великие Луки), хорошо зарекомендовавшего себя и на других объектах АО «Сетевая компания».

Принципиально новым моментом проводимой модернизации является технологическое разделение цепей одного присоединения по напряжению 110 кВ на разные секции шин подстанции. Такое техническое решение, принятое с целью повышения надежности электроснабжения, позволит исключить полное погашение потребителей подстанции. Перезавод воздушных линий с ячеек ныне действующей подстанции и ввод нового оборудования в эксплуатацию планируется провести до конца этого года.

В объемах первого пускового комплекса возводится и новое здание ОПУ – сейчас построен фундамент и каркас малогабаритного по сравнению с действующим сооружения, что объясняется компактностью современного вторичного оборудования. А передовые технологии - новейшее оборудование РЗА, АСУТП и связи, примененный оптоволоконный кабель и др. - выводят подстанцию в разряд уникальных энергетических объектов не только Татарстана, но и России.

Таким образом после проведенной реконструкции в зоне ответственности филиала АО «Сетевая компания» Елабужские электрические сети появится инновационная цифровая подстанция нового поколения, основным преимуществом которой будет постоянная цифровая диагностика электрооборудования. Интеллектуальные системы анализа смогут давать рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту, выявлять дефекты и неполадки электрооборудования и позволят таким образом сократить расходы на обслуживание. А постоянный мониторинг процесса переключений минимизирует риски ошибочных действий персонала, ускоряя проведение оперативных переключений в электроустановках.

До конца года под кураторством специалистов филиала АО «Сетевая компания» Елабужские электрические сети планируется завершить работы по вводу в эксплуатацию нового здания ОПУ и оборудования открытого распредустройства 110 кВ.