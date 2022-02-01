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Новичок в госзакупках "Арбоцентр" подключит к сети 177 остановок общественного транспорта в Москве за 177 млн рублей

Новичок в госзакупках Арбоцентр подключит к сети 177 остановок общественного транспорта в Москве за 177 млн рублей

1 февраля 2022, 17:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: delta.news

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Дирекция инфраструктуры ГУП «Мосгортранс» нашла подрядчика, который возьмет на себя подключение городских остановок пассажирского транспорта в Москве. Максимальная цена контракта составляла 232,9 млн рублей. В результате торгов его подпишут с новичком в государственных закупках ООО «Арбоцентр», который предложил за работы 177 млн рублей. Вторым номером выступил ООО «МЭП-Строй», который был готов заняться контрактом за 226 млн рублей.

В планах «Мосгортранса» оборудовать электричеством 153 остановки в пределах Москвы. Они расположены во всех столичных округах. Работы подразумевают снятие слоя почвы, прокладку кабеля и подключение его к существующей сети, а также благоустройство территории в виде озеленения. Подключить все остановки следует за 301 день с даты заключения контракта. Гарантийный срок – два года с даты приемки.

ООО «Арбоцентр» считается новичком в государственном заказе, подключение московских остановок к электроснабжению стало первым контрактом. Компания была основана в сентябре 2012 в Москве, генеральным директором и единственным учредителем выступает Алексей Косачев. Деятельность компании по итогам 2020 года принесла 1,7 млн рублей выручки и 529 тыс. рублей чистой прибыли. До 2015 года она называлась «ТемпЭКО» и не показывала прибыли и выручки до 2020 года.

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Источник: delta.news

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