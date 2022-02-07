Российская экономика в целом, и энергетика в частности, нуждается в передовых технологических решениях, позволяющих сокращать издержки, повышать надежность и безопасность функционирования инфраструктуры. Производственное объединение «ФОРЭНЕРГО», следуя этим потребностям, ведёт интенсивную работу по разработке инновационной и модернизации уже выпускаемой продукции.

Для удобства работы специалистов проектных, производственных и эксплуатирующих организаций, а также с целью ускорения внедрения инновационных технических решений на строящихся и находящихся в эксплуатации объектах электросетевой инфраструктуры России, отделом развития и службой маркетинга ПО «ФОРЭНЕРГО» разработан новый каталог «Инновационные изделия для воздушных линий электропередачи 6-750 кВ».

Предлагаемые изделия повышают надежность, безопасность и экономическую эффективность линий электропередачи и подстанций.

Представленные в каталоге разработки созданы предприятиями ПО «ФОРЭНЕРГО» в 2018-2021 годах. Они прошли всесторонние испытания и показали свою эффективность в опытно-промышленной эксплуатации. Большая часть представленной в каталоге продукции прошла аттестацию на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети», освоена в серийном производстве и поставляется на рынок России и стран СНГ.

Каталог поможет специалистам электротехнической отрасли узнать и оценить технические преимущества и выгоды от применения новых изделий производства предприятий Объединения как на действующих, так и на строящихся или проектируемых объектах.

Ознакомиться с файлом вы можете в разделе «Каталоги», перейдя по ссылке.