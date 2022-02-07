 
Компании

Выпущен новый каталог инновационной продукции предприятий ПО "ФОРЭНЕРГО"

Российская экономика в целом, и энергетика в частности, нуждается в передовых технологических решениях, позволяющих сокращать издержки, повышать надежность и безопасность функционирования инфраструктуры. Производственное объединение «ФОРЭНЕРГО», следуя этим потребностям, ведёт интенсивную работу по разработке инновационной и модернизации уже выпускаемой продукции.

Для удобства работы специалистов проектных, производственных и эксплуатирующих организаций, а также с целью ускорения внедрения инновационных технических решений на строящихся и находящихся в эксплуатации объектах электросетевой инфраструктуры России, отделом развития и службой маркетинга ПО «ФОРЭНЕРГО» разработан новый каталог «Инновационные изделия для воздушных линий электропередачи 6-750 кВ».

Предлагаемые изделия повышают надежность, безопасность и экономическую эффективность линий электропередачи и подстанций.

Представленные в каталоге разработки созданы предприятиями ПО «ФОРЭНЕРГО» в 2018-2021 годах. Они прошли всесторонние испытания и показали свою эффективность в опытно-промышленной эксплуатации. Большая часть представленной в каталоге продукции прошла аттестацию на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети», освоена в серийном производстве и поставляется на рынок России и стран СНГ.

Каталог поможет специалистам электротехнической отрасли узнать и оценить технические преимущества и выгоды от применения новых изделий производства предприятий Объединения как на действующих, так и на строящихся или проектируемых объектах.

Ознакомиться с файлом вы можете в разделе «Каталоги», перейдя по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ООО ПО "Форэнерго"

FORN
6.86

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Холдинг 07.02.2022
Холдинг "Акрон" установил контроль над питерским кабельным заводом
07.02.2022
"Сарансккабель" приступил к серийному производству монтажных кабелей
Группа Legrand представила обновленную серию электроустановочных изделий Mosaic 07.02.2022
Группа Legrand представила обновленную серию электроустановочных изделий Mosaic
Завод 07.02.2022
Завод "Электрокабель" увеличил объем переработки металлов на 10,5%
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно