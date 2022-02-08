ООО «ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ», ООО «МЗВА», ООО «ЮИК», входящие в ПО «ФОРЭНЕРГО», успешно завершили поставки изоляторов, арматуры, устройств птицезащиты и ЖАЛ (жёсткая анкерная линия) в рамках комплектации первой и части второй цепи ВЛ 110 кВ «Певек-Билибино». Строительство линии является важным этапом масштабного проекта по обеспечению энергобезопасности западной Чукотки.

Линия электропередачи спроектирована с использованием самой современной продукции предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО».

Установлены стеклянные изоляторы с увеличенной длиной пути тока утечки производства АО «ЮМЭК», что обеспечит надёжную работу ВЛ в сложных климатических условиях.

Установленная на ВЛ линейная арматура производства ООО «МЗВА» обеспечивает защиту проводов:

от усталостных напряжений благодаря применению в составе изолирующих подвесок поддерживающих зажимов с интегрированным в конструкцию спиральным протектором;

от вибрации с применением многочастотных гасителей вибрации;

от образования гололёда, что обеспечивается применением устройств типа ОГК специальной конструкции.

Линия также оснащена инновационными изделиями производства ООО «МЗВА» – эффективными устройствами птицезащиты и средствами индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа (ЖАЛ). Комплекты ЖАЛ обеспечивают безопасность обслуживающего персонала в сложных климатических условиях эксплуатации ВЛ.

Уникальность линии в том, что мощность в г. Билибино по ВЛ 110 кВ «Певек-Билибино» передаётся от самого северного плавучего атомного энергоблока в мире – «Академик Ломоносов». Плавучая атомная теплоэлектростанция была разработана и построена в г. Санкт-Петербурге, а затем отбуксирована в порт Певека по Северному морскому пути на расстояние 5000 км. Плавучая АТЭС «Академик Ломоносов» должна частично заменить выбывающую из строя Билибинскую АЭС, которой в этом году исполняется уже 48 лет.

Фото с сайта ПАО «РусГидро»