Производство электроэнергии на станциях, работающих на возобновляемых источниках энергии, в России к 2030 году вырастет в пять раз, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"К 2024 году мы планируем ввести более 4 тыс. МВт мощностей, а к 2030 году выработка электроэнергии на объектах возобновляемых источников энергии вырастет в пять раз", - отметил Новак.

Он добавил, что в 2021 году было введено 1,4 тыс. МВт ВИЭ-мощностей, что позволило увеличить общую установленную мощность в России в 1,5 раза. При этом выработка на солнечных и ветряных электростанциях выросла на 75%.

В настоящее время в России действуют меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже завершены.

Вторая программа поддержки ВИЭ-генерации будет работать с 2025 по 2035 год. Изначально ее объем предполагался на уровне 400 млрд рублей, однако в итоге он был сокращен до порядка 350 млрд рублей. В Минэнерго РФ ожидают, что до 2035 года в России будет введено около 8 ГВт ВИЭ-мощности.